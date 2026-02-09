  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Dveletna stavka dispečerjev končana, Spin ponovno deluje

    Vladna stran je delno ugodila stavkovnim zahtevam, a če do 1. januarja 2028 ne bodo realizirali vseh, bodo stavkali ponovno.
    Minister za obrambo Borut Sajovic je s predsednikom sindikata ministrstva za obrambo Marjanom Lahom in predstavnikom stavkovnega odbora zaposlenih v Centru za obveščanje RS in regijskih centrih za obveščanje Tilnom Cestnikom podpisal sporazum o prekinitvi stavke in načinu reševanja stavkovnih zahtev. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Minister za obrambo Borut Sajovic je s predsednikom sindikata ministrstva za obrambo Marjanom Lahom in predstavnikom stavkovnega odbora zaposlenih v Centru za obveščanje RS in regijskih centrih za obveščanje Tilnom Cestnikom podpisal sporazum o prekinitvi stavke in načinu reševanja stavkovnih zahtev. FOTO: Jože Suhadolnik
    STA
    9. 2. 2026 | 14:07
    9. 2. 2026 | 15:43
    3:28
    A+A-

    Minister za obrambo Borut Sajovic je s predstavniki zaposlenih v centrih za obveščanje danes s podpisom stavkovnega sporazuma prekinil skoraj dveletno stavko dispečerjev. Vladna stran je delno ugodila stavkovnim zahtevam, je povedal predsednik sindikata ministrstva Marjan Lah. Če do 1. januarja 2028 ne bodo realizirali vseh, bodo stavkali ponovno.

    »Dogovor je kompromis obeh strani in v tem delu ugotavljamo, da smo se poslušali,« je v izjavi za medije po podpisu stavkovnega sporazuma dejal predsednik sindikata ministrstva za obrambo Lah. »Pričakovati stoodstoten izplen naših zahtev je po svoje iluzorno,« je še ocenil.

    Kot je poudaril, so v sporazum uvrstili dve »sila pomembni varovalki, ki bodo naše stavkovne zahteve spravile v življenje«. Tako bodo predvidoma prihodnji teden začeli usklajevati kolektivno pogodbo za področje obrambe, zaščite in reševanja, ki bo naslavljala specifike in posebnosti zaposlenih na tem področju.

    Druga varovalka, ki je po Lahovih besedah pomembna, pa je ta, da bodo centri za obveščanje nadaljevali stavko, če do 1. januarja 2028, ko bo tudi plačna reforma v javnem sektorju realizirana, ne bodo uresničili vseh njihovih stavkovnih zahtev.

    image_alt
    Operaterji na številki 112 po skoraj dveh letih prekinili stavko

    Vladna stran je namreč stavkovnim zahtevam ugodila delno. Tako so delovna mesta operaterjev na številki 112 med plačno reformo opredelili kot delovna mesta dispečerjev v centrih za obveščanje. Prav tako bodo dispečerji prejeli nove delovne obleke, je navedel Lah.

    Med drugim se morajo še dogovoriti o zahtevah, kot je primerljivost delovnih mest z dispečerji v zdravstvu in gasilstvu, o 24-urnem zavarovanju zaposlenih, pa tudi o pomlajevanju kadra, kar po zagotovili vodstva poteka.

    Dispečerji so s preklicem stavke ponovno omogočili vpogled v prikaz aktualnih dogodkov na področju zaščite in reševanja Spin.

    Predstavnik stavkovnega odbora zaposlenih v Centru za obveščanje RS in regijskih centrih za obveščanje Tilen Cestnik, ki je danes s Sajovicem in Lahom podpisal sporazum, je ocenil, da je podpis »olajšanje«, kar pozdravljajo.

    Minister za obrambo Borut Sajovic pa je poudaril, da so izboljšali položaj zaposlenih v centrih 112. »Prepričan sem, da so zaradi kar nekaterih rešitev položaj, zaslužek in nagrajevanje tega pomembnega in odgovornega dela na področju obrambe, zaščite in reševanja že boljši. Jasne so pa tudi zaveze, da bomo nekaj pomembnih stvari v bodoče še skupaj uskladili in nadgradili,« je povedal Sajovic.

    Zaposleni v centrih za obveščanje so stavkali od 19. februarja 2024. Ob napovedi stavke so postavili enajst stavkovnih zahtev, od sistemizacije delovnih mest dispečerjev in določitve novih izhodiščnih plačnih razredov njihovih delovnih mest do ureditve nekaterih vprašanj, povezanih s pravicami, pogoji in specifikami njihovega dela.

    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Anketa

    Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijski dnevnik

    Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

    Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
    Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Niko Prevc

    Nika Prevc: Vem, da je kolajna moja, zaslužena in nezamenljiva

    Nika Prevc z mešanimi občutki po osvojitvi naslova olimpijske podprvakinje na srednji skakalnici v Predazzu. Vesela, da je led prebit. Dragocena izkušnja.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    112stavkaministrstvo za obramboSpin

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Milano – Cortina 2026

    Olimpijske kolajne se ena za drugo lomijo, brez ostala tudi prvakinja v smuku

    Na OI pri naših zahodnih sosedih imajo nemalo težav z olimpijskimi kolajnami. Več športnikov je poročalo, da so se jim te preprosto zlomile in odpadle.
    9. 2. 2026 | 16:14
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Poslovni rezultati

    UniCredit začrtal strmo rast dobička do konca desetletja

    Dobiček italijanske banke v Sloveniji lani močno zdrsnil zaradi slabitev.
    Karel Lipnik 9. 2. 2026 | 16:10
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Festival gorniškega filma

    Spomin na pretresljivo zgodbo o mladih planincih, ki so umrli pod Triglavom

    Že dvajseto izvedbo festivala bodo odprli s filmom Triglav: Pot odrešitve. Med 34 naslovih kar deset slovenskih.
    9. 2. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kosovo

    Mednarodno tožilstvo: 45 let zapora za nekdanjega predsednika Kosova Thacija

    Na 45 let so obtoženi še trije bivši vodilni predstavniki Osvobodilne vojske Kosova.
    9. 2. 2026 | 16:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Številni brez ogrevanja na obeh straneh

    V odziv na ruske napade Kijev okrepil obstreljevanje energetskih tarč.
    Boris Čibej 9. 2. 2026 | 15:47
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Festival gorniškega filma

    Spomin na pretresljivo zgodbo o mladih planincih, ki so umrli pod Triglavom

    Že dvajseto izvedbo festivala bodo odprli s filmom Triglav: Pot odrešitve. Med 34 naslovih kar deset slovenskih.
    9. 2. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kosovo

    Mednarodno tožilstvo: 45 let zapora za nekdanjega predsednika Kosova Thacija

    Na 45 let so obtoženi še trije bivši vodilni predstavniki Osvobodilne vojske Kosova.
    9. 2. 2026 | 16:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Številni brez ogrevanja na obeh straneh

    V odziv na ruske napade Kijev okrepil obstreljevanje energetskih tarč.
    Boris Čibej 9. 2. 2026 | 15:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo