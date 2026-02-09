Dveletna stavka dispečerjev končana, Spin ponovno deluje

Minister za obrambo Borut Sajovic je s predstavniki zaposlenih v centrih za obveščanje danes s podpisom stavkovnega sporazuma prekinil skoraj dveletno stavko dispečerjev. Vladna stran je delno ugodila stavkovnim zahtevam, je povedal predsednik sindikata ministrstva Marjan Lah. Če do 1. januarja 2028 ne bodo realizirali vseh, bodo stavkali ponovno.

»Dogovor je kompromis obeh strani in v tem delu ugotavljamo, da smo se poslušali,« je v izjavi za medije po podpisu stavkovnega sporazuma dejal predsednik sindikata ministrstva za obrambo Lah. »Pričakovati stoodstoten izplen naših zahtev je po svoje iluzorno,« je še ocenil.

Kot je poudaril, so v sporazum uvrstili dve »sila pomembni varovalki, ki bodo naše stavkovne zahteve spravile v življenje«. Tako bodo predvidoma prihodnji teden začeli usklajevati kolektivno pogodbo za področje obrambe, zaščite in reševanja, ki bo naslavljala specifike in posebnosti zaposlenih na tem področju.

Druga varovalka, ki je po Lahovih besedah pomembna, pa je ta, da bodo centri za obveščanje nadaljevali stavko, če do 1. januarja 2028, ko bo tudi plačna reforma v javnem sektorju realizirana, ne bodo uresničili vseh njihovih stavkovnih zahtev.

Vladna stran je namreč stavkovnim zahtevam ugodila delno. Tako so delovna mesta operaterjev na številki 112 med plačno reformo opredelili kot delovna mesta dispečerjev v centrih za obveščanje. Prav tako bodo dispečerji prejeli nove delovne obleke, je navedel Lah.

Med drugim se morajo še dogovoriti o zahtevah, kot je primerljivost delovnih mest z dispečerji v zdravstvu in gasilstvu, o 24-urnem zavarovanju zaposlenih, pa tudi o pomlajevanju kadra, kar po zagotovili vodstva poteka.

Dispečerji so s preklicem stavke ponovno omogočili vpogled v prikaz aktualnih dogodkov na področju zaščite in reševanja Spin.

Predstavnik stavkovnega odbora zaposlenih v Centru za obveščanje RS in regijskih centrih za obveščanje Tilen Cestnik, ki je danes s Sajovicem in Lahom podpisal sporazum, je ocenil, da je podpis »olajšanje«, kar pozdravljajo.

Minister za obrambo Borut Sajovic pa je poudaril, da so izboljšali položaj zaposlenih v centrih 112. »Prepričan sem, da so zaradi kar nekaterih rešitev položaj, zaslužek in nagrajevanje tega pomembnega in odgovornega dela na področju obrambe, zaščite in reševanja že boljši. Jasne so pa tudi zaveze, da bomo nekaj pomembnih stvari v bodoče še skupaj uskladili in nadgradili,« je povedal Sajovic.

Zaposleni v centrih za obveščanje so stavkali od 19. februarja 2024. Ob napovedi stavke so postavili enajst stavkovnih zahtev, od sistemizacije delovnih mest dispečerjev in določitve novih izhodiščnih plačnih razredov njihovih delovnih mest do ureditve nekaterih vprašanj, povezanih s pravicami, pogoji in specifikami njihovega dela.