Vprašljiva vezava načina izplačila dodatka na šolanje

Kljub zelo jasno izraženemu nasprotovanju pristojnega ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je večina poslancev v državnem zboru maja podprla spremembo zakonov, ki način izplačila otroških dodatkov in socialnih pomoči povezujeta s tem, da otrok hodi v šolo. Čez dobra dva tedna se začne novo šolsko leto, ko bi se lahko začela uporabljati ta določila, a marsikdo dvomi, da bodo imela učinek, ki si ga snovalci želijo, da je to pravi način za spodbujanje obiskovanja šole in da je to sploh izvedljivo.