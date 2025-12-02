DZ brez glasu proti v ustavo vpisal pravico do uporabe gotovine

V slovensko ustavo se bo v tretjem poglavju za 74. členom dodal nov člen 74.a. V njem bo zapisano, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa. Ustavni zakon je začel veljati po včerajšnji razglasitvi v DZ, kjer so z 61 glasovi za in brez glasu proti odlok potrdili.

DZ je ustavni zakon sprejel 21. novembra. Pobudo za to je dalo združenje Povezani smo, ki je novembra 2023 za ta namen v DZ vložilo 56.267 podpisov. Kot so pojasnili v združenju, želijo jasno zaščititi fizično gotovino. Pojem gotovina se mora po njihovem prepričanju vedno nanašati na denar v fizični obliki.

Argumente so nanizali tudi v predstavitvi stališč poslanskih skupin. Kot je dejal Aleš Lipičnik (Svoboda), je gotovina »v vsakem primeru mnogo več kot le bankovec v roki«. »Je simbol zasebnosti, neodvisnosti in zaščite temeljnih pravic posameznika,« je povedal. Kot je poudaril, ne gre za nasprotovanje digitalizaciji in napredku, temveč za ohranjanje možnosti izbire.

Tudi Janja Rednjak (SD) je poudarila, da Slovenija z vpisom pravice do uporabe gotovine v ustavo daje jasno politično sporočilo, da morajo ljudje imeti svobodno izbiro. Gotovina poleg tega po njenih besedah ostaja najzanesljivejša oblika plačila, »zlasti v krizah, ko lahko digitalni sistemi odpovedo zaradi izpadov elektrike, naravnih nesreč ali kibernetskih napadov«.

Matej Tašner Vatovec (Levica) je ohranitev gotovine izpostavil kot pomemben vidik preventivnega delovanja v zaostrenih geopolitičnih razmerah. »Ne vemo, kdaj se lahko država znajde v takšnih ali drugačnih težavah, kdaj se lahko zgodijo kibernetski napadi, kdaj se lahko preprosto zgodi električni mrk, zaradi katerih postanemo vsi ranljivi in brez osnovnega dostopa do sredstev na računu,« je dejal.

Na pomen gotovine v kriznih razmerah je opozoril tudi Zoran Mojškerc (SDS), izpostavil pa je tudi njeno priljubljenost med starejšimi in manj veščimi uporabe digitalnih orodij. »Predlog je pomemben tudi zato, ker so nam ga v državni zbor prinesli državljani. Prav je, da se jim prisluhne,« je dodal.

Jožef Horvat (NSi) pa je dejal, da bi vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo »zelo verjetno lahko preprečil ukinitev gotovine na ravni EU, če bi se v prihodnosti ta predlog pojavil«.