DZ: Miha Kordiš se materialni imuniteti ne more odreči

»Materialna imuniteta ni odvisna od volje poslanca niti od dovoljenja državnega zbora, zato se ji poslanec ne more odreči niti mu je državni zbor ne more odvzeti,« je sodišču namreč odgovoril predsednik mandatno-volilne komisijein dodal, da obstoj materialne imunitete, ki se nanaša na mnenje ali glas, ki ga je poslanec izrekel na seji državnega zbora ali njegovih delovnih teles, pomeni absolutno oviro za kazenski pregon.»Glede na to, da je materialna imuniteta ena od okoliščin, ki izključujejo pregon, vas prosimo za pojasnilo, ali je bil z navedenega vidika opravljen preskus obtožnega akta ter sporočilo, ali vztrajate, da državni zbor odloči o procesni imuniteti,« je še odpisal Ivan Hršak.Ali se bozdaj namesto kazenskega pregona odločil za odškodninsko tožbo, še ni znano.