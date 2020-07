FOTO:DZ odredil parlamentarno preiskavo glede zaščitne opreme

Zakaj so bila prazna skladišča

Bojana Muršič FOTO: Leon Vidic/Delo

Odreditev preiskave je zahtevala koalicija, s tem pa prehitela opozicijo, ki je pred tem napovedala preiskavo z enako vsebino. FOTO: Jure Eržen/Delo

Alenka Jeraj FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Priprava ločenega mnenja na koncu

Marko Bandelli FOTO: Roman ŠŠipić/Delo

Državni zbor je v nadaljevanju seje odredil parlamentarno preiskavo glede nabave in zalog zaščitne in medicinske opreme za zoperstavljanje epidemiji covida-19 . V njej bodo ugotavljali morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij v tej zadevi Odreditev preiskave je zahtevala koalicija, s tem pa prehitela opozicijo, ki je pred tem napovedala preiskavo z enako vsebino. Preiskava bo zajela tudi obdobje pred nastopom vlade Janeza Janše, in sicer od 1. februarja naprej. O odreditvi preiskave ni glasovanja.Nezaslišano je, da preiskovalno komisijo ustanovi koalicija, je v razpravi poslancev o ustanovitvi preiskovalke glede opreme menilaiz SD.iz SDS pa je pojasnila, da je koalicija ravnala v skladu s poslovnikom DZ in ni ničesar kršila.Muršičeva upa, da bodo izsledki preiskave korektni, ne pa pamflet. Gospodarski minister, ki je bil na tem mestu tudi v vladi, pa bi moral Šarca pravočasno obvestiti o praznih skladiščih, je izpostavila. Po njenih besedah se ves čas govori o praznih skladiščih ob nastopu vlade Janeza Janše, kar je sicer res, toda treba je pogledati tudi, zakaj so bila prazna, je pozvala. Izpostavila je, da je vsaka preiskovalna komisija zelo zahtevna, zaslišanja pa vodi predsednik, ki ima glavno besedo. Če se res želi priti zadevam do dna, bi bilo veliko bolje, da bi predsednik prihajal iz opozicije, je menila.Jerajeva je dejala, da koalicija z zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije ni ničesar kršila. Po poslovniku lahko pač določeno število poslancev predlaga ustanovitev preiskovalne komisije, kar so v koaliciji tudi naredili, potem ko so kar nekaj časa poslušali napovedi opozicije o tem koraku. Glede vloge predsednika komisije je pritrdila temu, da je večina dela ponavadi na predsedniku. Vendar pa so vsi člani enakopravni in enakovredni in lahko svoje delo opravljajo zelo dejavno, je poudarila.iz SMC pa je pojasnila, da centralna nabava zaščitne medicinske opreme v času Šarčeve vlade ni sodila v delokrog ministrstva za gospodarstvo, saj je bila nabava decentralizirana. Ministrstvo je bilo vpleteno le posredno, ker je zavod za blagovne rezerve njegov organ v sestavi. Počivalšek je za centralno nabavo postal zadolžen šele v vladi Janeza Janše, je poudarila.Edino orodje, ki zdaj ostane opoziciji, bo priprava ločenega mnenja na koncu, je oceniliz SAB. Zaključek dela komisije je namreč po njegovem že mogoče predvideti. Glasil se bo, da nihče ni bil nič kriv, da so vse naredili, ker so reševali življenja, in da je bilo vse zakonito, je dejal.