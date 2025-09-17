DZ potrjuje noveli gradbenega in prostorskega zakona za hitrejšo gradnjo

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je pritrdil predlogoma novel gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora. Z njima želi vlada pospešiti, poenostaviti in digitalizirati postopke graditve ter prenoviti pravni okvir prostorskega načrtovanja. K obema je sprejel številna dopolnila koalicije. O obeh predlogih bo DZ odločal v četrtek.

Ministrske ocene in prihodnji načrti

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je povedal, da so v obeh zakonskih predlogih naslovili najbolj pereče težave. V naslednjem mandatu pa bi moral minister tega resorja po njegovem mnenju oba zakona združiti nazaj v enega.

Sedaj predlagane rešitve med drugim prinašajo to, da se gradbeno dovoljenje vsaj po zakonu lahko izda v 60 dneh, da morajo imeti mnenjedajalci podatke vnaprej objavljene v prostorsko informacijskem sistemu in da mora biti mnenje izdano v 30 dneh. Prinašajo tudi nadgradnjo dobrih rešitev zakona o obnovi po poplavah ter hitrejšo pripravo občinskih prostorskih načrtov.

Status starejših objektov in poenostavitve

Po novem bi poleg tega veljalo, da se šteje, da je bilo izdano gradbeno in uporabno dovoljenje za vse objekte, zgrajene pred 1. januarjem 1995, če zanje ni bil izdan inšpekcijski ukrep odstranitve objekta ali ukrep v zvezi z nevarnim objektom ter je bil plačan komunalni prispevek. Predvidena je ukinitev obveznosti prijave gradnje enostavnih objektov. Ministrstvu se vrača nalogo koordinacije in usklajevanje mnenj pri pripravi državnih in občinskih prostorskih načrtov.

Vabljeni k poslušanju podkasta Kaj prinaša novela gradbenega zakona? Arhitektka Helena Kovač in Saša Galonja z Ministrstva za naravne vire in prostor sta v našem podkast studiu razčlenila ključne novosti, ki jih prinaša novela za gradnjo, prenove in legalizacijo objektov. Poslušajte epizodo podkasta Deloindom in izvedite, kako se bo nova zakonodaja dotaknila vaših projektov.

Opozorila zakonodajnopravne službe

Dopolnila koalicije k obema zakonodajnima predlogoma so večinoma sledila pripombam zakonodajnopravne službe DZ. A ta služba je danes opozorila, da je določilo v predlogu novele gradbenega zakona, da se, če mnenjedajalec ne poda mnenja v 30 dneh, to šteje za pozitivno mnenje, velik odstop od veljavne ureditve. To je problematično zlasti z okoljskega vidika, saj se z uvedbo pozitivne pravne domneve opuščajo mehanizme, s katerimi se varuje javni interes oziroma številne družbeno pomembne, tudi ustavne vrednote.

Upoštevanje odločitev ustavnega sodišča

Novak je dejal, da so skušali že v oba predloga vključiti odločitve ustavnega sodišča. Zakonodajnopravna služba DZ pa je denimo za predlog novele zakona o urejanju prostora opozorila, da ne vključuje sprememb, ki bi jih moral. DZ mora ugotovljene protiustavnost odpraviti v enem letu. Ta še ni pretekel, vendar naj po njihovem predlagatelj zakona ne bi čakal do poteka roka, ampak bi moral neustavnosti odpraviti v zakonu ob prvih spremembah in dopolnitvah.

Bistvene novosti Predlogi prinašajo ključne novosti, s katerimi vlada želi poenostaviti, pospešiti in digitalizirati gradbene postopke ter prenoviti pravni okvir prostorskega načrtovanja: Hitrejše postopke: gradbeno dovoljenje naj bi bilo možno izdati v 60 dneh, mnenja organov v 30 dneh; uvedba pravne domneve pozitivnega mnenja (“molk organa”).

gradbeno dovoljenje naj bi bilo možno izdati v 60 dneh, mnenja organov v 30 dneh; uvedba pravne domneve pozitivnega mnenja (“molk organa”). Digitalizacija: podatki mnenjedajalcev bodo vnaprej objavljeni v prostorsko informacijskem sistemu.

podatki mnenjedajalcev bodo vnaprej objavljeni v prostorsko informacijskem sistemu. Status starejših objektov: objekti, zgrajeni pred 1. 1. 1995, brez izdanih inšpekcijskih ukrepov in z vplačanim komunalnim prispevkom, se štejejo za legalne. Posebna ureditev velja tudi za objekte prizadete potresu ali namenjene javni gasilski službi.

objekti, zgrajeni pred 1. 1. 1995, brez izdanih inšpekcijskih ukrepov in z vplačanim komunalnim prispevkom, se štejejo za legalne. Posebna ureditev velja tudi za objekte prizadete potresu ali namenjene javni gasilski službi. Poenostavitve za enostavne objekte: ukinitev obveznosti prijave gradnje za manjše objekte; komunalni prispevek se plača le za samostojne priključke.

ukinitev obveznosti prijave gradnje za manjše objekte; komunalni prispevek se plača le za samostojne priključke. Usklajevanje prostorskih načrtov: ministrstvu se vrača naloga koordinacije in usklajevanja mnenj pri pripravi občinskih in državnih prostorskih načrtov.

ministrstvu se vrača naloga koordinacije in usklajevanja mnenj pri pripravi občinskih in državnih prostorskih načrtov. Upoštevanje ustavnih odločitev: predlogi skušajo vključiti odločitve ustavnega sodišča, vendar DZ mora še odpraviti nekatere protiustavne določbe.

Dopolnila strank k predlogom zakonov

Dopolnila k obema predlogoma so pripravili tudi v SDS. Kot sta povedala Andrej Kosi in Danijel Krivec, so z njimi želeli ureditev še bolj poenostaviti."Pozdravljam namero ministrstva, a praksa je pokazala, da spremembe doslej niso prinesla ustreznih rešitev,"je dejal Kosi. Krivec je dodal, da"z vsakim korakom stvari samo še bolj zakompliciramo". Strinjal se je z ministrom, da bo treba zakona združiti in stvari predvsem bolj poenostaviti.

NSi je pri gradbenem zakonu predlagala dopolnilo, da bi se tudi za objekte, ki jih je prizadel potres, in za objekte, v katerih se izvaja dejavnost javne gasilske službe, ki so bili zgrajeni pred 25. junijem 1991, šteje, da imajo pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje po gradbenem zakonu. Janez Žakelj je povedal, da so tu mišljeni predvsem objekti v Kobaridu, ki jih je poškodoval potres leta 1976, in 460 objektov, namenjenih gasilstvu, ki imajo v 80 odstotkih nepopolno dokumentacijo. Odbor je nato sprejel dopolnilo odbora, ki je sledil tej pobudi.

Dopolnila k zakonu o urejanju prostora

K predlogu zakona o urejanju prostora pa je odbor sprejel dopolnilo, po katerem bi se komunalni prispevek plačal za enostavne oz. pomožne objekte s samostojnim priključkom na komunalno opremo, medtem ko bi bil takšen objekt, ki nima samostojnega priključka, temveč je del objekta, ki ga ima, oproščen plačila tega prispevka.