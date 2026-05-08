Džamije ni več, država sproti spreminja pravila igre

Spoštovani bralke in bralci, upam, da premorete osebnega zdravnika. Povprečni Slovenec vsak mesec v zdravstveno blagajno zmeče na stotine evrov, toda številni kljub temu ob zori stojijo v vrsti za osebnega zdravnika kot prosilci za humanitarni paket. Ministrstvo krivdo prelaga na zdravstvene domove, ti na državo, ZZZS vztraja pri pravilu »kdor prej pride, prej melje«. Digitalizacija? Pobožna želja. Več na tej povezavi. Če želite pismo iz uredništva Delo.si prejemati že prej v svoj e-poštni nabiralnik, se lahko brezplačno prijavite tu.

Sadje in zelenjava nista vselej primerna za uživanje. FOTO: Joel Saget/AFP

Pomemben del zdravja je zdrava prehrana. Evropejci ne kupujemo sadja in zelenjave, ampak kemične koktajle z okusom banane, grozdja in paprike. Bruselj zagotavlja, da je vse »znotraj dovoljenih meja«, čeprav sadeži vsebujejo tudi po 17 pesticidov. Nihče ne ve, kaj se zgodi, ko strupe zmešaš skupaj in jih serviraš otrokom. Bolje, da je paprika lepa kot pa varna … Obvezno branje na tej povezavi.

Država sproti spreminja pravila igre

Tudi matura v Sloveniji ni več preverjanje znanja, ampak nacionalni ritual stresa, birokracije in selekcije, lahko izvemo iz analize Špele Kuralt. Dijaki pri petih predmetih dokazujejo »zrelost«, država sproti spreminja pravila igre. Poklicnim maturantom zapira vrata univerz pod pretvezo višjih standardov, šole opozarjajo na kadrovski kolaps in izčrpavanje dijakov. Več na tej povezavi.

Nemški kancler Friedrich Merz in ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Živahno je tudi na tujem. Ameriški predsednik Donald Trump je vojno z mediji spremenil v oblastniški poslovni model: tožbe, grožnje, regulatorji, milijarderji in algoritmi delajo tisto, kar je nekoč počela propaganda. Fox izbira tišino, vplivneži prodajajo resnico brez urednikov, tehnološki mogotci pa so od blokad prešli k priklanjanju. Dovolj je, da zasebni mediji sami uganejo, kaj si želi Trump. Preverite tu.

Vero uporabljali kot vojaško orodje

Kako zrušiti populiste? Viktor Orbán ni padel zaradi genialne opozicijske formule, ampak zato, ker je Péter Magyar ljudem prodal nekaj nevarnejšega od ideologije: občutek, da je režim premagljiv. Stare opozicijske elite so se utapljale v moraliziranju in sporih, Magyar je hodil po vaseh, snemal videe in korupcijo prevedel v prazne bolnišnice, razpadle šole in ukradeno prihodnost. Več na tej povezavi.

Na travniku pod Mangartom že stoletje ni več džamije, a prav njena odsotnost danes glasneje govori o Evropi kot marsikateri spomenik. Slovenski paviljon v Benetkah razgalja, kako so imperiji vero uporabljali kot vojaško orodje, sodobna politika prodaja »spopad civilizacij« kot priročen izgovor za vojne in identitetne obračune. Zanimivo zgodbo prinaša Pia Prezelj, več na tej povezavi.

Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar se na Giru ne bosta srečala, drugače naj bi bilo na Touru. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Danes je priložena Delu posebna priloga Giro 2026. Eno zgodbo vam ponujam že tu: Jonas Vingegaard ne prihaja na Giro le po rožnato majico, ampak po status človeka, ki bi lahko pred Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem osvojil vse tri največje dirke na svetu. Ker so favoriti že odpadli, se zdi Italija pripravljena za njegovo kronanje. A tu se skriva past. Preverite na tej povezavi.

Pogrebna vaja ZDA v Nemčiji

Ustvarjalni so bili tudi pri Sobotni prilogi. Umik 5000 vojakov iz Nemčije ni le kadrovski rez v ameriški vojski, ampak pogrebna vaja za staro transatlantsko iluzijo. Friedrich Merz laska Donaldu Trumpu, ker ve, da Ukrajina potrebuje ameriške oči v vesolju. A račun je izstavljen: Berlin bo moral postati vojaška sila. Ironija zgodovine? Ameriški pritisk lahko ustvari Nemčijo, ki se jo je Evropa nekoč bala. Več na tej povezavi.

Zanimiva zgodba prihaja iz Nedela in jo lahko berete že danes. Ozempic, wegovy in mounjaro niso več le zdravila, ampak simbol časa, v katerem si družba želi hitro rešitev za problem, ki ga je sama ustvarila. Farmacevtska industrija vidi nove milijarde: na obzorju je tedenska injekcija namesto spremembe sistema, ki proizvaja debelost, stres in kronično nezadovoljstvo. Več na tej povezavi.

VIDEO: Lea Mihevc ne prodaja le glamurja

Igralka Lea Mihevc dokazuje, da slovenska »zvezda« ne nastane na rdeči preprogi, ampak med porodniško, vajami in otroškim urnikom. Serija Nemirna kri ji je prinesla prepoznavnost, a tudi vprašanje: kdo si, ko nisi več samo vloga? Lea ne prodaja glamurja, ampak delo, dvom in glas, ki ga je treba najti, ugotavlja Gregor Knafelc, uveljavljeni voditelj oddaje Sovoznik. Oddaja na tej povezavi.

Lea Mihevc sodi med najbolj prepoznavne obraze slovenskih Tv serij. FOTO: Blaž Samec

Pozor, tudi z video produkcijo je Delo seglo na tuje. Kaj je bila kitajska kulturna revolucija in zakaj je umrlo toliko ljudi? Odgovor izveste v zadnji epizodi oddaje Svet v skodelici čaja.

Vprašanji tedna: Rok Radović in Cristiano Ronaldo

Tokrat vam zastavljam bolj »mehki« vprašanji. Med košarkarji ni vedno pod lupo le Luka Dončić. Na kakšen način in kje je obljubil večno zvestobo svoji Petri slovenski košarkar Rok Radović? Odgovor na tej povezavi.

Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo pa je obogatil svojo zbirko luksuznih avtomobilov. Kakšnega predelanega jeklenega konjička je kupil za 1,3 milijona evrov? Preverite na tej povezavi.