E-skiroji divjajo po slovenskih mestih in ogrožajo pešce

Medtem ko številna evropska mesta prepovedujejo izposojo e-skirojev, pri nas ostaja dovoljena.

V zadnjem času električni skiroji vse bolj zavzemajo površine, namenjene pešcem, število nesreč, v katerih so udeleženi e-skiroji, pa iz leta v leto narašča. Že kratek sprehod po ljubljanskih ulicah potrdi, da omejitve hitrosti za ta tiha in nevarna vozila veljajo le na papirju. Lani je policija obravnavala 300 prometnih nesreč z udeležbo voznikov e-skirojev, kar je 12 odstotkov več kot leto prej. V teh nesrečah je bilo po podatkih policije 45 ljudi huje, 193 pa lažje poškodovanih. Letos sta izgubila življenje že dva voznika e-skiroja, 23 se jih je huje, 88 pa lažje poškodovalo, so sporočili z agencije za varnost prometa (AVP). Daleč največ poškodb je seveda poleti. Zgolj v dobrem mesecu med koncem maja in začetkom julija se je po podatkih AVP število huje poškodovanih skorajda ...