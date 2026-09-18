Erik Logar: Električni skiroji so nas presenetili. Svet se razvija prehitro

Mednarodna raziskava, ki so jo pripravili evropski avtomobilski klubi, kaže enoten trend: več uporabnikov električnih skirojev pomeni tudi več nesreč in poškodb. V zadnjih petih letih se je število prometnih nesreč s poškodbami skoraj potrojilo, prometni strokovnjaki in policisti pa opozarjajo, da to ni le slovenski, temveč evropski problem. Erik Logar, vodja področja varna mobilnost pri AMZS v pogovoru z Rokom Tamšetom: »Ranljivejši se ne smejo zanašati, da bodo samo drugi pazili nanje.« FOTO: Marko Feist Tudi slovenska statistika je zaskrbljujoča: po 232 nesrečah leta 2022 in 307 lani jih je bilo letos do zdaj že 247, ob tem pa so zabeležene tudi štiri smrtne žrtve. Erik Logar, vodja področja varna mobilnost pri AMZS, opozarja, da so e-skiroji lahko odlična rešitev za kratke razdalje, ...