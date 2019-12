Eden od ukrepov proti ošpicam je lahko tudi šotor za okužene

Zboleli otroci niso bili cepljeni. FOTO: Jure Erzen/Delo

Na NIJZ so pojasnili, da so šotor v zdravstvenem domu želeli postaviti, ker ne morejo zagotoviti izolacije za morebitne kužne bolnike. FOTO: Jure Erzen/Delo

Zboleli otroci niso bili cepljeni



NIJZ je letos NIJZ je letos zabeležil 38 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. Med prijavljenimi primeri je šest otrok, štirje so mlajši od pet let in dva sta iz starostne skupine 5–15 let, štirje bolniki so iz skupine 15–24 let, ostali so stari od 25 do 54 let. Delno je šlo za vnesene primere ter nekaj sekundarnih (10) in terciarnih primerov (11). Med zbolelimi jih je bilo osem cepljenih z dvema odmerkoma, dva z enim, osem je bilo necepljenih, za druge pa podatkov o cepljenju ni. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam. Navadno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša.

Ljubljana – V zdravstvenem domu v Škofji Loki so razmišljali, da bi za bolnike, pri katerih sumijo, da imajo ošpice, pred vhodom v stavbo postavili šotor civilne zaščite, a ga danes še niso, niti ni nujno, da ga bodo. »Ukrepe usklajujemo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ),« je dejal direktor zdravstvenega domaPotem ko so v škofjeloškem podjetju Knauf Insulation potrdili, da je v preteklih tednih za ošpicami zbolelo nekaj njihovih zaposlenih, so imeli v nedeljo v škofjeloški enoti nujne medicinske pomoči tri nove potrjene paciente, v ponedeljek pa v njihovi koncesionarski ambulanti še dva. Vsi oboleli so prej poklicali, pregledali so jih v izolirnem prostoru.V Škofji Loki so zaradi lažje organizacije dela v primeru večjega števila obolenj začeli razmišljati o postavitvi šotora, ki bi jim z izolacijo okuženih pomagal zaščititi druge obiskovalce. Dokler dokončne odločitve o postavitvi šotora ne bo, bodo izvajali triažne postopke kot do zdaj. Mirnih praznikov pa gotovo ne bodo imeli, saj se izbruhi bolezni, povezani z odkritimi primeri lahko pojavljajo vse do konca leta, pravi Stepanović.Na NIJZ so pojasnili, da so šotor v zdravstvenem domu želeli postaviti, ker ne morejo zagotoviti izolacije za morebitne kužne bolnike: »Če v čakalnico pride kužen pacient, je to treba zapreti za dve uri in prezračiti, ker je virus v prostoru lahko prisoten še dve uri po tem, ko ga je bolnik zapustil.« Na NIJZ poudarjajo, da večje epidemije na Gorenjskem ni mogoče pričakovati, ker je precepljenost populacije zelo visoka. Epidemija bi nastopila, če bi pojav ošpic po času in kraju nastanka ter številu prizadetih presegel običajno stanje ter bi bilo zato treba takoj ukrepati. Epidemijo nalezljive bolezni ter okuženo ali ogroženo območje v tem primeru razglasi minister, pristojen za zdravje. Komendi, kjer sta za ošpicami zbolela predšolski otrok in osemletnik, novih primerov okužb za zdaj ni, v bližnjem zdravstvenem domu Kamnik pa ne čakajo nobenih novih izvidov brisov na ošpice., v. d. ravnatelja Osnovne šole Komenda Moste, ki jo je obiskoval za ošpicami oboleli otrok, je dejala, da so starši in delavci šole nekoliko bolj zaskrbljeni, a pretirane odsotnosti otrok niso zaznali: »Trend povečevanja odsotnosti se je začel že na začetku decembra (pred potrditvijo primera ošpic), predvsem se pojavljajo različne viroze. Največ učencev je bilo odsotnih v petek, 13. 12., na začetku tedna pa jih je bilo odsotnih nekoliko manj. Pomirjajoča je vendarle informacija, da je stopnja precepljenosti na našem območju visoka in večjega števila obolelih ne bi smelo biti.«