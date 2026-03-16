Edina sprememba je, da ni več Gospodarsko razstavišče, ampak so Stožice

Pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami bo od torka do četrtka na 98 voliščih potekalo predčasno glasovanje. Na napoved SDS, da bo pravno izpodbijala njegov rezultat, so se na DVK odzvali, da vsak volivec ali stranka v treh dneh po volitvah lahko vloži ugovor, do zdaj pa nikoli niso bila uporabljena pravna sredstva iz tega razloga, čeprav je edina razlika med tokratnim in prejšnjim predčasnim voliščem v Ljubljani v lokaciji.

Po zakonu o volitvah v državni zbor se predčasno glasovanje izvede na volišču v volilnem okraju in združevanje predčasnih volišč ni dovoljeno, je predsednik SDS Janez Janša utemeljil, zakaj bodo oporekali izidu. Po njegovih besedah je 26 predčasnih volišč nezakonitih, med njimi tudi ljubljansko v dvorani Stožice. Drugi problem pa vidi v varnosti oddanega glasu na predčasnem glasovanju, saj skrinjice niso oštevilčene in, kot se je izrazil, jih ni problem celo zamenjati. Priznal je, da ni videl nikogar, ki bo to delal.

»Vse skrinjice, v katerih bodo glasovnice iz predčasnega glasovanja, so zaklenjene in varovane tako s kamerami life stream kot tudi z varnostniki, zato je dvom o varnosti teh glasovnic popolnoma odveč,« se je odzval Peter Golob, predsednik Državne volilne komisije (DVK). Poleg tega so skrinjice zapečatene s podpisi predstavnikov oziroma predsednika volilnega odbora, in to vse do nedelje do 19. ure, ko se začne štetje vseh.

Kar zadeva združitev vseh 14 ljubljanskih volilnih okrajev v Stožicah, je Igor Zorčič, direktor DVK, pojasnil, da ni nič drugače, kot je bilo na prejšnjih volitvah v državni zbor leta 2022 ali v evropski parlament leta 2024, razen tega, da se je lokacija volišča za predčasno glasovanje preselila z Dunajske ceste, torej Gospodarskega razstavišča, na Vojkovo ulico. »Zaradi predčasnega glasovanja v Ljubljani – niti kjerkoli drugje – ni bilo nikoli uporabljenih nobenih pravnih sredstev,« je poudaril Zorčič in dodal, da je imela služba DVK številne sestanke z ministrstvom za digitalno preobrazbo, uradom za informacijsko varnost in drugimi pristojnimi, na katerih so pretehtali vsa morebitna tveganja v zvezi s kibernetsko varnostjo. »Seveda pa vseh incidentov ni mogoče predvideti. Glede na vroče politično ozračje ni mogoče izključiti kakšnega poskusa, a upamo, da smo na to na najboljši način pripravljeni,« je dodal.

Zakonitost in poštenost volitev, poudarjajo v DVK, zagotavljajo politično pluralno sestavljeni volilni odbori, v katerih je več kot 19.000 ljudi. Člane predlagajo politične stranke, vsaka lahko po enega na odbor. Potek bosta opazovali tudi dve skupini iz tujine, in sicer misija Urada za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) za ocenjevanje volitev ter predstavniki organizacije European Exchange.

V nedeljo bo skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev svoj glas lahko oddalo na 2987 voliščih, še 88 pa je tako imenovanih volišč omnia, na katerih lahko glasujejo tisti, ki bodo 22. marca zunaj okraja stalnega bivališča. Morajo pa to sporočiti prek portala eUprava do 18. marca. To je tudi zadnji datum, do katerega morajo volivci pri okrajni volilni komisiji zaprositi za glasovanje na domu zaradi bolezni.

Prve rezultate napovedujejo na spletni strani od 20.30, do približno 22.00 ure pa naj bi bilo preštetih že 70 odstotkov glasovnic. V ponedeljek, 23. marca, bodo ugotavljali izid glasovanja po pošti iz Slovenije, še teden pozneje iz tujine, najpozneje do 7. aprila pa naj bi bili znani končni izidi volitev, ki bodo predvidoma stale 7,6 milijona evrov, to je dobra dva milijona več kot leta 2022.