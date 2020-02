FOTO:Edini, ki v Sloveniji dokazujejo novi koronavirus

Takoj ko je postal znan genski zapis novega koronavirusa, so na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani stopili v »akcijo«. Od berlinske medicinske univerze Charité jim je uspelo v nekaj dneh pridobiti test za odkrivanje novega patogena. Zdaj so že dober teden dni povsem pripravljeni, da potrdijo ali ovržejo prisotnost virusa pri posameznikih. Brez te možnosti bi morali vzorce pošiljati v tujino, kar pa bi vzelo ogromno dragocenega časa.Na dan našega obiska so z metodo, ki jo je razvila ekipa pod vodstvom Christiana Drostena iz berlinskega Charitéja in ki temelji na verižni reakciji polimeraze, ...