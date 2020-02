FOTO:»Edini način, da kmet preživi brez subvencij«

Rok Mihelič pravi, da je neposredna setev brez oranja v povezavi z ekološko pridelavo najvišji standard kmetijske obdelave. FOTO: Roman Šipič

tal na svetu je degradirana in neprimerna za pridelavo hrane ali pa bo takšna kmalu postala

10–15

centimetrov vrhnjega sloja zemlje je kot povrhnjica naše kože: pregrada pred zunanjim svetom, ki varuje, in hrana za talne organizme

​gram prsti lahko vsebuje deset milijard organizmov

milijonov hektarov tal na svetu obdelujejo po sistemu ohranitvenega kmetijstva, kar je za okoli sto Slovenij

Posnemanje razmer v tleh, kot so v preriji

»Ker so tla zelo odporna, traja več desetletij, da jih pokvarimo. A ko se to zgodi, je degradacija tako izrazita, da pridelek znatno upade in tudi z dodatnimi vlaganji ne moremo več doseči normalnih količin.«

Rok Mihelič

Pri ohranitvenem kmetijstvu »ne gre za prihranke v odstotkih, ampak večkratnikih«, poudarja Branko Majerič iz Moškanjcev. FOTO: Kmetija Majerič

Zaveza za izboljšanje tal

Na biotehniški fakulteti so skupaj s kmetom Brankom Majeričem razvili sistem plitve kompostirne obdelave. FOTO: Kmetija Majerič

Prispevek k zmanjšanju toplogrednih izpustov

»Skupna evropska kmetijska politika podpira intenzivno kmetijstvo, ki ni ekonomsko produktivno in trajnostno. Imamo zakone za varovanje vode in zraka, z zakonom, ki bi ščitil tla, pa se do zdaj ni ukvarjal nihče.«

Branko Majerič

Spremeniti je treba miselnost

FOTO: Kmetija Majerič

FOTO: Kmetija Majerič

Tla. Ključni naravni vir za pridelavo hrane, hkrati pa tako samoumevna, da jih betoniramo, teptamo, vanje mečemo umetna gnojila in pesticide ter zakopavamo odpadke. Približno tretjina tal na svetu je degradirana in neprimerna za pridelavo hrane ali pa bodo takšna kmalu postala. Če hočemo nahraniti naraščajoče svetovno prebivalstvo ob vse hujših posledicah podnebnih sprememb, bomo morali s tlemi bolje ravnati. Vse več ljudi vidi rešitev v ohranitvenem kmetijstvu.Vanj verjame tudis katedre za pedologijo in varstvo okolja na biotehniški fakulteti, eden od soustanoviteljev Združenja za ohranitveno kmetijstvo, ki vključuje raziskovalce in praktike tega načina kmetovanja. »Ohranitveno kmetijstvo izhaja iz ideje, da moramo tla ohraniti v dobri kondiciji. Agroekosistem ni naraven ekosistem, ampak sistem, v katerem želimo s spodbujanjem obtoka energije in snovi za daljše obdobje ciljno povečati pridelavo tistih rastlin ali prirejo tistih živali in proizvodov iz njih, ki jih želimo uporabljati. Če to delamo pametno, smo lahko precej uspešni,« pravi Mihelič.Agroekosistem na enoto površine lahko veže petkrat več energije kot naravni ekosistem, res pa da je to mogoče le ob intervenciji človeka – z umetnim dodajanjem hranil, obdelavo, varstvom rastlin, zatiranjem plevelov in spodbujanjem sproščanja hranil iz sistema. »Če ne delamo umno, se hranila izgubljajo, onesnažujemo podtalnico, zrak in degradiramo tla. Razpade njihova struktura, poslabšajo se razmere za življenje talnih organizmov, ki so ključni za prehrano rastlin, ker sproščajo hranila, ki jih rastlina vsrka. Zmanjšata se njihova številčnost in pestrost.«Ker so tla zelo odporna, traja več desetletij, da jih pokvarimo. A ko se to zgodi, je degradacija tako izrazita, da pridelek precej upade in tudi z dodatnimi vlaganji ne moremo več doseči normalnih količin, kot smo jih kratek čas z izrazitim intenziviranjem, opozarja Mihelič. V Sloveniji ni veliko degradiranih kmetijskih obdelovalnih zemljišč, ker je 90 odstotkov kmetijske zemlje v lasti družinskih kmetov, kmetije so razmeroma majhne in mešane, poljedelsko-živinorejske. V takšnih razmerah je kroženje organske snovi v sistemu zadostno. A tudi pri določenih družinskih kmetijah z ravninskih predelov, ki so se povečale in intenzivirale pridelavo, so se pred 10–15 leti začele pojavljati težave zaradi degradacije tal.Raziskave in praksa so pokazale, da so najboljše razmere v tleh v prerijah, kjer je na površju največja pestrost rastlinja. »Ker je aktivnost teh sistemov velika nad zemljo, prek fotosinteze prehranjujejo tudi tla, zato je v njih veliko organizmov, dovolj organske snovi in s tem odlične fizikalne razmere, na primer rahlost. Ideja, ki je vodila v sistem ohranitvenega kmetijstva, je bila posnemati naravni sistem prerije in istočasno ohranjati pridelavo kulturnih rastlin,« pojasnjuje Mihelič.Ohranitveno kmetijstvo temelji na treh stebrih: v tla je treba čim manj mehansko posegati, zagotavljati stalno pokritost, s čimer se zmanjša degradacija zaradi intenzivnih nalivov in sončnega obsevanja, in čim pestrejši kolobar.Pomembno je v dobrem stanju ohranjati predvsem vrhnji sloj zemlje. Zgornjih 10–15 centimetrov je kot povrhnjica naše kože: po eni strani je pregrada pred zunanjim svetom, ki varuje tla pred intenzivnim erozijskim delovanjem vetra in vode ter močnim sončnim sevanjem, obenem pa je zastirka, ki se pri ohranitvenem kmetijstvu ustvarja, hrana za talne organizme. V enem gramu prsti je lahko deset milijard organizmov.Velik napredek pri ohranitvenem kmetijstvu je bil izum strojev za neposredno setev brez obdelave oziroma oranja, tako imenovani sistem »no till«. V ZDA je po sistemu brez oranja obdelanih od 20 do 30 odstotkov vseh polj, v Južni Ameriki okoli 70 odstotkov. Vendar ohranitveno kmetijstvo ni samo ohranitvena obdelava tal, opozarja Mihelič. Nujno je vzdrževati tudi pestrost rastlin in pokritost tal – pozitivno humusno bilanco. Brez teh dveh stebrov ne moremo v celoti govoriti o ohranitvenem kmetijstvu.Tehnologija neposredne setve brez oranja v svetu ne izključuje uporabe herbicidov. Če bi jo povezali z ekološko pridelavo, bi bil to najvišji standard kmetijske obdelave, prikimava Mihelič. A to ni tako lahko. Velika težava so pleveli. Na biotehniški fakulteti so skupaj s kmetomrazmišljali, kako se približati tehnologiji brez oranja, vendar brez uporabe herbicidov, kot je glifosat. Razvili so sistem plitve kompostirne obdelave. »Kupili in nadgradili smo stroj, ki dela plitvo, največ do deset centimetrov globoko. S posebnimi noži spodreže ostanke rastlin, jih delno premeša s tlemi, a površino še vedno pusti pokrito z ostanki slame. Tako lahko delamo tudi brez herbicidov. Ni preprosto, še vedno moramo okopavati, vendar je to kompromis med sistemom 'no till' in oranjem,« pove Mihelič.Mednarodna združenja za ohranitveno kmetijstvo ocenjujejo, da se po svetu okoli 300 milijonov hektarov tal obdeluje po sistemu ohranitvenega kmetijstva, kar je za okoli sto Slovenij. Evropa pri sprejemanju ohranitvenega kmetijstva precej zamuja, je na predzadnjem mestu, celo za Afriko. Mihelič to pripisuje zakoreninjenosti tradicionalne miselnosti »red in disciplina«, zaradi katere kmet, ki pusti na njivi ostanke rastlin, velja za slabega gospodarja. Širitev zavira tudi industrija kmetijskih strojev. Ta ni zainteresirana za spremembo sistema, ki ne temelji na dragih traktorjih in številnih priključkih.V Sloveniji so nekdanja državna posestva že skoraj v celoti prešla na sistem brez oranja, vendar je vprašanje, ali izvajajo tudi ohranitveno kmetijstvo – ali imajo pravi kolobar in ali skrbijo za humusno bilanco –, dvomi Mihelič. Kmetov, ki kmetujejo strogo po sistemu ohranitvenega kmetijstva, je 50, obdelujejo več tisoč hektarov. Tisti, ki že imajo opremo za takšno kmetovanje – ključni stroj so sejalnice, ki omogočajo setev v nepreorano njivo –, bi po ocenah Miheliča lahko začeli z 20.000 hektari, kar je dobra desetina njiv v Sloveniji. Vendar ohranitveno kmetijstvo ni primerno le za njive, ampak tudi trajne nasade, poudarja sogovornik.V Združenju za ohranitveno kmetijstvo so pripravili program za ohranitveno kmetijstvo, za katerega si prizadevajo, da bi ga ministrstvo za kmetijstvo umestilo med ukrepe skupne kmetijske politike v programskem obdobju po letu 2020. »Kmet, ki se bo potegoval za sredstva, bo moral upoštevati vse tri stebre ohranitvenega kmetijstva,« je povedal Mihelič. Pomemben pogoj je tudi zaveza, da bo v petih letih izboljšal tla tako, da bo imel nevtralno ali pozitivno humusno bilanco. Ob vstopu v program bo moral narediti akcijski načrt.Poljski poskusi, ki jih v Sloveniji že več let opravljajo na dveh različnih talnih tipih, lahkih prepustnih in težkih tleh, na katerih spremljajo tri intenzitete obdelave (oranje, plitvo kompostirno obdelavo in obdelavo brez oranja), kažejo, da so pridelki pri ohranitvenem kmetovanju enakovredni pridelkom pri najboljši konvencionalni praksi obdelave tal z oranjem.Zelo jasni so tudi učinki na kakovost tal. Izboljša se vpojnost padavinske vode, zmanjša se kislost zgornjega sloja, povečata se obstojnost strukturnih agregatov in vsebnost organske snovi v zgornjem sloju. So pa pri tehniki brez oranja težave s pleveli, priznava Mihelič, zato kmetom, ki se bodo vključevali v nov sistem, predlaga, naj najprej poskrbijo, da njive ne bodo zapleveljene. To pomeni strogo upoštevanje kolobarja in da njiva nikoli ne sme biti prazna.Ohranitveno kmetijstvo lahko pripomore tudi k zmanjšanju toplogrednih izpustov kmetijskega sektorja. »Hektar ornice, ki jo mora obrniti plug, tehta 3000 ton. Če posegamo samo v zgornjih deset centimetrov, to pomeni precej manjšo porabo energije in časa.« Če ohranjamo hranila v zgornjem sloju prsti, je vsaj teoretično boljši tudi njihov izkoristek za rastline. V nekaterih sistemih se bilanca toplogrednih plinov lahko ruši, opozarja Mihelič. »Če po tleh, ki niso orana, v nepravem času vozimo, jih skompaktiramo in lahko nastanejo aerobne razmere. Če gnojimo z mineralnimi gnojili, lahko sprožimo denitrifikacijo in tvorbo smejalnega plina, ki ima 300-krat večji toplogredni učinek kot ogljikov dioksid. Tudi v ohranitvenem kmetijstvu je treba zelo paziti, kako delamo.«Vseeno verjame, da je ohranitveno kmetijstvo prava rešitev za trajnostno pridelavo hrane. »Povečuje številčnost organizmov v tleh. Če je teh dovolj, je bolj zdrav tudi ekosistem. V naših poljskih poskusih je zelo malo bolezni. Za kmeta pa je pomembno, da ima manj dela in manjše stroške. Tisti, ki delajo po sistemu ohranitvenega kmetijstva, pravijo, da je to edini način, da kmet preživi brez subvencij.«Pri ohranitvenem kmetijstvu »ne gre za prihranke v odstotkih, ampak večkratnikih«, poudarja Branko Majerič iz Moškanjcev, ki na 40 hektarih v kolobarju prideluje sojo, koruzo, ječmen, ptujski lük, česen, repo, fižol in druge rastline. Prodaja jih kmetijski zadrugi Hoče, velikim sistemom in neposredno na kmetiji. »Že po osamosvojitvi Slovenije sem razmišljal, ali ne bi bilo smiselno v poljedelstvu delati drugače kot v drugih delih sveta. Vedno me je privlačila zgodba s tlemi, kaj se v njih dogaja, ko posadiš seme. Po letu 2000 smo se zavestno odločili, da na kmetiji ne bomo več uporabljali plugov. Začeli smo s konzervirajočo obdelavo tal [pri kateri se tla ne obračajo, ampak samo premešajo in rahljajo], vendar so se pojavile težave pri setvi,« razlaga Majerič.Leta 2011 je skupaj z raziskovalci z ljubljanske biotehniške fakultete ter mariborske fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede razvil sistem plitve kompostirne obdelave tal. Ta upošteva vse tri stebre ohranitvenega kmetijstva in združuje več tehnologij, tudi tehnologijo neposredne setve brez oranja (no till). V ohranitvenem kmetijstvu je sistem novost, saj se neposredna setev brez oranja v njem uporablja večinoma v kombinaciji s setvijo gensko spremenjenih semen in herbicidom glifosatom.»Ker so gensko spremenjena semena v Evropi prepovedana, glifosat pa se prav tako ukinja, smo razmišljali, kako kmetovati ohranitveno, da bi se tehnološko približali setvi brez oranja, a brez uporabe glifosata. To je mogoče, če v tla sicer posežemo, a minimalno, v zgornjih deset centimetrov. V ta sloj zamešamo del organskega ostanka, ki je na površini. Ta je odlična posteljica, v katero odložimo seme, hkrati pa z mehanskim posegom uničimo vse takrat rastoče plevele,« govori Majerič.Plitvo kompostirno obdelavo tal opravlja s strojem, ki se imenuje štirivrstni variodisk. Uporabi ga spomladi, na vsaki površini le enkrat, neposredno pred setvijo. Po obdelavi mora vsaj 30 odstotkov površine ostati pokrite z rastlinskimi ostanki predhodnih posevkov, ki so blizu vrhnje plasti zemljišča. »Na ta način se tla počasneje segrevajo in bolje branijo pred vetrno in vodno erozijo,« razlaga in dodaja, da »s takšnim načinom obdelave tal porabimo dva- do trikrat manj časa pri pripravi tal za setev kot pri konvencionalnem kmetijstvu, smo najmanj trikrat hitrejši in porabimo manj fosilnih goriv.« Setev potem izvedejo z drugim ključnim strojem, tako imenovano no till sejalnico.Za zatiranje plevelov na kmetiji Majerič še vedno uporabljajo herbicide, in sicer kontaktne listne. Njegova kmetija in kmetija Korošec sta že deveto leto vključeni v poskuse, pri kateri bi tehnologijo setve brez oranja prilagodili pridelavi brez pesticidov, vendar do zdaj še niso dovolj uspešni.Pridelki pri ohranitvenem načinu obdelave tal so primerljivi, potrdi tudi Majerič, vendar kmetje ne smejo biti neučakani. »Spremembe se ne zgodijo čez noč. Treba je spremeniti razmišljanje pri upravljanju tal. To nam gre v Evropi slabo. Skupna kmetijska politika podpira intenzivno kmetijstvo, ki ni ekonomsko produktivno in trajnostno. Imamo zakone za varovanje vode in zraka, z zakonom, ki bi ščitil tla, pa se do zdaj ni ukvarjal nihče.«Kot kmet se temu čudi, saj so količine izgubljenega humusa in sproščenega organskega ogljika zaradi intenzivnega poseganja v tla ogromne. »Iz enega hektara orne površine se pri enem oranju v 24 urah sprosti 1,6 tone ogljika, kar pomeni izgubo 2750 kilogramov humusa. Kmetijstvo v Evropi si ne želi priznati, da z obdelavo tal sprošča v zrak več ogljika, kot ga porabi za pridelavo.« Nasprotno ohranitveno kmetijstvo organsko snov ohranja v tleh. »Je sistem, ki trajno pospešuje produktivnost, povečuje gospodarnost in zagotavlja hrano, hkrati pa varuje vodo, zemljo in zrak.«