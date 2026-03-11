Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Ne gre zgolj za učni program, temveč za okolje, v katerem bo otrok preživel velik del svojega otroštva, razvijal znanje, vrednote in odnos do sveta. Evropska šola Ljubljana je pri tem posebna možnost – je edina javna slovenska šola, vključena v mrežo akreditiranih evropskih šol.

V slovenski sekciji trenutno poteka vpis v šolsko leto 2026/27 za učence od prvega razreda osnovne do prvega letnika srednje šole.

Evropska šola Ljubljana je svoja vrata odprla septembra 2018 in se od takrat uveljavila kot sodobna izobraževalna ustanova, ki združuje kakovostno osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, večjezičnost in evropske vrednote.

Več osnovnih informacij je na voljo na uradni spletni strani Evropske šole Ljubljana.

Javna šola z evropskim učnim programom

Evropska šola Ljubljana izvaja učni načrt evropskih šol, ki ima več kot 70-letno tradicijo. Program je znan po visokih izobraževalnih standardih, poudarku na celostnem razvoju otroka ter spodbujanju kritičnega mišljenja in sodelovanja.

Pomembna posebnost šole je neprekinjena 12-letna izobraževalna pot – od prvega razreda osnovne šole do zaključka srednje šole z evropsko maturo. Ta kontinuiteta otrokom omogoča stabilno učno okolje in dolgoročen razvoj brez prehodov med različnimi izobraževalnimi sistemi.

Evropska matura, s katero se šolanje zaključi, je priznana na univerzah v Sloveniji, pa tudi po vsej Evropi in svetu.

FOTO: Evropska šola Ljubljana

Večjezično izobraževanje že od prvega razreda

Ena ključnih značilnosti Evropske šole Ljubljana je večjezično izobraževanje. Otroci so že od prvega razreda vključeni v okolje, kjer se učijo in komunicirajo v več jezikih, pri čemer pouk vodijo naravni govorci. Ker je materni jezik v središču programa Evropskih šol, pouk poteka v slovenščini, hkrati pa se učenci že v prvem razredu začnejo učiti prvi tuji jezik (L2), najpogosteje angleščino. V šestem letu šolanja se pridruži drugi tuji jezik (L3), pozneje pa lahko izbirajo še dodatna jezika (L4 in L5) ter tudi latinščino. Od šestega leta šolanja naprej se nekateri predmeti poučujejo v L2, kar učencem omogoča, da ob zaključku šolanja dosežejo raven naravnega govorca tako v slovenščini kot tudi v L2 ter imajo odprta vrata na univerze po vsem svetu.

Takšen pristop omogoča naravno usvajanje jezikov, hkrati pa spodbuja odprtost, samozavest in lažje razumevanje drugih kultur. Razredi so sestavljeni iz otrok različnih narodnosti in jezikovnih okolij, kar ustvarja bogato učno izkušnjo, ki presega klasične okvire osnovnošolskega pouka.

Podrobnejši opis tega izjemnega in edinstvenega programa je dostopen na spletni strani Evropske šole Ljubljana.

Spodbudno in varno okolje za prvošolce

Prehod v prvi razred je za otroka velik korak, zato Evropska šola Ljubljana posebno pozornost namenja ustvarjanju varnega, podpornega in vključujočega okolja. Majhni razredi učiteljem omogočajo, da učence dobro spoznajo ter poučevanje prilagodijo in diferencirajo glede na njihove potrebe.

Inovativni pedagoški pristopi krepijo radovednost, sodelovanje med vrstniki, spoštovanje in etično ravnanje. Šola hkrati tesno sodeluje s starši in družinami, saj verjame, da je partnerski odnos ključen za uspešen začetek šolanja.

FOTO: Evropska šola Ljubljana

Del velike evropske skupnosti

Z vpisom v Evropsko šolo Ljubljana otrok postane del širše mreže evropskih šol, ki danes vključuje več kot 45.000 učencev. Ta povezanost omogoča izmenjavo dobrih praks, skupne projekte in krepi občutek pripadnosti širši evropski skupnosti.

Evropska šola Ljubljana je v Sloveniji edinstvena, saj deluje kot slovenska javna šola, hkrati pa izvaja učni načrt Evropskih šol. Program nadgrajuje z inovativnimi pedagoškimi pristopi, način ocenjevanja pa je v celoti skladen s pravili Evropskih šol, s čimer v slovenski izobraževalni prostor prinaša program, ki izstopa po kakovosti in edinstvenosti.

Kljub izraziti evropski razsežnosti – v učnem načrtu, jezikih, vrednotah in mednarodni povezanosti – pa šola ostaja trdno vpeta v lokalno okolje. Je na Aškerčevi cesti v Ljubljani in je kot javna ustanova dostopna možnost za družine, ki želijo svojim otrokom zagotoviti kakovostno in sodobno izobraževanje.

Informacije o vpisu in lokaciji so zbrane na uradni spletni strani Evropske šole Ljubljana.

Zakaj starši izberejo Evropsko šolo Ljubljana?

Starši se za Evropsko šolo Ljubljana odločajo predvsem zaradi:

javnega statusa šole in preverjenega evropskega učnega programa,

večjezičnega izobraževanja z naravnimi govorci,

spodbudnega in varnega učnega okolja,

poudarka na vrednotah spoštovanja, sodelovanja, radovednosti, ustvarjalnosti, spoštljivosti in znanja,

raznolikega mednarodnega okolja,

dolgoročne izobraževalne poti do evropske mature.

Evropska šola Ljubljana združuje lokalno dostopnost in mednarodno širino, kar jo postavlja med zanimivejše izbire za starše bodočih učencev.

Več informacij, predstavitev programa in aktualne novice najdete na Evropski šoli Ljubljana – uradni spletni strani.

