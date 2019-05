EIB odobrila posojilo za drugi tir, Bratuškova prepričana, da je njegova finančna konstrukcija zaprta

Odbor direktorjev EIB je danes odobril vlogo 2TDK za pridobitev 250 milijonov evrov posojila za projekt drugega tira. Sledijo pravni in tehnični pogovori EIB in 2TDK za pripravo in podpis pogodbe. Podpis in nakazila denarja naj bi bili odvisno od sporazumno določenih operativnih mejnikov.



Samo predvidevamo lahko, da gre za posojilo za najmanj 35 let in za največ enoodstotno obrestno mero. Takšna odločitev je še dodatna potrditev strogih evropskih bančnikov, da gre za zaupanja vreden projekt.



Od danes naprej si bodo vsaj nekoliko oddahnili tudi v 2TDK, kjer bodo veliko lažje zastavili celoten potek izvajanja zahtevnega projekta, ki ga želi 2TDK uresničiti do leta 2026. Prva naloga bo izbira izvajalcev projektov in izvedbe mostov čez Glinščico, izdelava strategije oddajanja glavnih del z javnimi naročili in priprava razpisov za oddajo glavnih del, ki naj bi jih objavili najkasneje do konca leta.



»Odlične novice za Slovenijo. Evropska investicijska banka (EIB) je danes odobrila posojilo v višini 250 milijonov evrov za izgradnjo drugega tira med Divačo in Koprom. S 109 milijoni euri nepovratnih sredstev, ki smo jih zagotovili v Evropski komisiji, se projekt lahko začne. Drugi tir je ključen za Slovenijo, in enoten evropski trg,« je sporočila evropska komisarka za promet Violeta Bulc.



Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se je na odobritev posojila odzvala z izjavo, da je s tem finančna konstrukcija 2TDK tako rekoč zaprta, aktivno je mogoče začeti z gradnjo projekta. Pred podpisom pogodbe z EIB mora biti sicer sprejet še poroštveni zakon, časa za to pa je po njenem mnenju dovolj, ker je črpanje predvideno šele čez nekaj let.



Direktor 2TDK Dušan Zorko o pogojih odobritve kredita ni želel govoriti. O njih se bodo pogajali šele v prihodnje.