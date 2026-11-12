Gospodinjstva, ki težko pokrijejo stroške energetske prenove, lahko pod določenimi pogoji pridobijo pomoč Eko sklada, ki krije celotne upravičene stroške odobrenih ukrepov. Mednje sodijo denimo izolacija, zamenjava oken in vhodnih vrat, prezračevanje ter nekatere kurilne naprave. Pri dodeljevanju pomoči pa niso pomembni le prihodki, temveč tudi lastništvo, stalno prebivališče in stanje nepremičnine.

Podrobne pogoje, višino subvencije, seznam upravičenih posegov in postopek od oddaje vloge do začetka del smo zbrali na Deloindom.si.