Eko sklad je objavil nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov, potem ko je bil prejšnji zaradi porabe sredstev zaprt. Za tiste, ki načrtujejo energetsko prenovo doma, novo ogrevanje, sončno elektrarno ali druge okoljske ukrepe, ta poziv prinaša pomembno spremembo: fiksna obrestna mera se je zvišala z 1,2 na 2 odstotka.

Večina drugih pogojev ostaja nespremenjenih. Krediti so še naprej namenjeni različnim ukrepom za učinkovitejšo rabo energije, obnovljive vire energije, toplotno izolacijo, skoraj ničenergijske stavbe ter drugim okoljskim naložbam.

Kolikšen kredit je mogoče dobiti, kakšne so odplačilne dobe, kateri ukrepi so upravičeni in kaj morate urediti pred oddajo vloge, preverite v celotnem članku na deloindom.si.