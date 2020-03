Ekološki kmetje in ribiči se selijo na splet

Školjke na dom, po ribe na pomol

Školjkar Mitja Petrič po novem ponuja dostavo na dom.

Prilagajajo se razmeram

»Še pred nekaj tedni smo imeli največ 40 naročil na teden, v zadnjih dneh pa so se povečala na dvesto,« je zadovoljen, predsednik zadruge Zemlja & Morje, ki je nastala na pobudo istrskih ekoloških kmetov. Povezali so se pred štirimi leti in si ustvarili krog zvestih kupcev, ki jim na dom dostavljajo zabojčke s slovensko ekološko zelenjavo, sadjem ter domačimi izdelki, kot so oljčno olje, med, sir, moka in drugo.Do zdaj so si v zadrugi večino prihodkov sicer zagotovili s prodajo šolam in vrtcem, ki so zavezani, da morajo otrokom z obroki ponuditi najmanj 15 odstotkov živil iz ekološke pridelave. Ker na ta del posla trenutno ne morejo računati, se zdaj v zadrugi lahko več posvečajo posameznim kupcem.»Po zaprtju koprske tržnice nas kliče ali se nam po spletni strani javlja vse več ljudi, ki se zanimajo za nakup naših zabojčkov,« je navedel Podmenik. Cene, po katerih prodajajo izdelke, so po njegovih besedah primerljive s tistimi na tržnici. Zabojček stane najmanj 12 evrov, saj se jim pod to vrednostjo dostava na dom ne izplača, povprečno pa kupci za naročilo odštejejo od 25 do 30 evrov. »Naš cilj je, da naši kmetje dobijo pravično plačilo za svoje pridelke, zato poslujemo z nizkimi maržami in kmetom cen ne zbijamo,« je pojasnil.Zabojčke naročnikom dostavljajo ob torkih in sredah po vnaprej določenem urniku za posamezne kraje v Istri, naročila pa sprejemajo od petka do ponedeljka. »Ljudje zdaj največ sprašujejo po sadju in zelenjavi – jabolka nam komaj uspe dobaviti, veliko gre tudi krompirja in drugih sezonskih pridelkov, kot so radič, špinača, blitva in šparglji. Dobro se prodajata tudi sir in skuta,« je naštel.»Brez državne pomoči bi lahko zdržali le kak mesec ali dva, potem bi morali vsi na zavod,« sedanje težke razmere opisuje, ki se ukvarja z gojenjem školjk. Z zaprtjem italijanskega in hrvaškega trga se jim je prodaja znižala za 90 odstotkov in negotovo usodo deli vseh devet zaposlenih. V petek je začel prodajo po spletu in dostavo na dom. Mogoče je kupiti najmanj tri kilograme klapavic, kar ustreza šestim porcijam. »Ni nujno, da se vse takoj poje, v hladilniku se školjke lahko hrani še nekaj dni, mogoče pa jih je tudi popariti in plodove zamrzniti ter jih pozneje porabiti v omaki za testenine,« svetuje.V težavah se je znašel tudi ribič, ki po zaprtju koprske tržnice ne more več prodajati v tamkajšnji ribarnici. »Za zdaj smo doma, piha burja, zato z barko ne gremo ven,« pravi. Na morje pa se bo odpravil takoj, ko se bo veter polegel, ribe pa namerava prodajati kar na pomolu. »S svojimi strankami sem zmenjen, da jih pokličem,« pravi. Koprska občina je sicer objavila kontakte vseh branjevcev s tržnice in prodajalcev rib, na katere se lahko občani obrnejo po telefonu ali spletu.»Sveži ulov – brancini, listi, sipe, moškatne hobotnice, osliči, ciplji!« Tako svoje prijatelje na facebooku vabijo k nakupu v Ribarnici Jerman.pravi, da se poskušajo znajti na tak način in ponujajo tudi dostavo na dom, čeprav večjega povpraševanja ni. »Zadnje dni sicer nismo nič objavili, saj se držimo tega, da ponujamo skoraj izključno slovensko ribo. V teh dneh pa zaradi močne burje ribiči ne lovijo,« dodaja., lastnica ribarnic Levante, je povedala, da se prilagajajo razmeram. Po novem sicer delujejo brez prodajnega mesta na koprski tržnici, izolsko ribarnico ohranjajo odprto le konec tedna, v koprski Šalari, kjer so prodajalno odprli na začetku leta, pa niso spremenili urnika., koprski ribič, ki ima hkrati tudi družinsko ribarnico, je povedal, da so od slovenskih rib na voljo večinoma moli, med drugo ponudbo pa prevladujejo gojene ribe. »Ponavadi ribiči večino ulova prodamo na tržaški borzi, zdaj pa lovimo manj,« je pripomnil.