Ekonomija pod žarometi 2026: Kako vztrajati, ko se pravila nenehno spreminjajo?

Kako vztrajati, ko se pravila nenehno spreminjajo? Kako v negotovih razmerah ohraniti pravo smer? Kaj se lahko poslovni svet nauči iz vrhunskega športa? In ali lahko Slovenija postane zgled uspešne digitalne preobrazbe?

Odgovore na ta vprašanja bo 7. oktobra 2026 v Odiseji Ljubljana iskal dogodek Ekonomija pod žarometi. V štirih urah bo ponudil 11 različnih pogledov na vztrajnost ter povezal zgodbe iz gospodarstva, tehnologije, športa, vodenja in družbe.

Skozi kratke in vsebinsko osredotočene 15-minutne govore bodo nastopajoči pokazali, da vztrajnost ne pomeni le nadaljevati. Pomeni tudi ohraniti fokus, sprejemati težke odločitve, se prilagajati in prepoznati trenutek, ko je treba izbrati novo pot.

Govorci, ki premikajo meje

Osrednji gost dogodka bo Peter Prevc, olimpijski prvak in nekdanji vrhunski smučarski skakalec. V pogovoru z radijsko voditeljico in novinarko Anjo Hlača Ferjančič bo razkril, kaj se skriva za medaljami, rekordi in zmagami.

Spregovorila bosta o disciplini, pritiskih, dvomih in prelomnicah ter o tem, kako pomembni so prava ekipa, iskrene povratne informacije in sposobnost vztrajati tudi takrat, ko rezultati niso takoj vidni.

Ob njem bodo svoje zgodbe in poglede predstavili tudi:

Bernarda Škrabar Damnjanović , certificirana mednarodna detektivka

, certificirana mednarodna detektivka Tomaž Gornik , direktor in ustanovitelj podjetja Better

, direktor in ustanovitelj podjetja Better Jaka Cepec , Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Melanie Seier Larsen , generalna direktorica in partnerica v družbi Boston Consulting Group

, generalna direktorica in partnerica v družbi Boston Consulting Group Gregor Rožman , direktor RP skupine

, direktor RP skupine Aljoša Valentinčič , Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Eva Pirc , razvojna inženirka v podjetju Dewesoft in inženirka leta 2025

, razvojna inženirka v podjetju Dewesoft in inženirka leta 2025 Tone Strnad , ustanovitelj in lastnik podjetja Medis

, ustanovitelj in lastnik podjetja Medis Tina Plevnik in Martina Ring Bartol, program Botrstvo v Sloveniji

Zakaj na Ekonomijo pod žarometi 2026? Govorniki, ki redko delijo svoje poglede z javnostjo. Njihove zgodbe in vpogledi so zato še posebej dragoceni.

Njihove zgodbe in vpogledi so zato še posebej dragoceni. Uvidi, ki jih lahko uporabite takoj. Kratki, fokusirani govori prinašajo konkretne izkušnje, ideje in rešitve za aktualne izzive.

Kratki, fokusirani govori prinašajo konkretne izkušnje, ideje in rešitve za aktualne izzive. Povezovanje z ljudmi, ki gledajo naprej. Dogodek združuje različne panoge, generacije in poglede, prava priložnost za nova sodelovanja in ideje.

Dogodek združuje različne panoge, generacije in poglede, prava priložnost za nova sodelovanja in ideje. Družbeni prispevek. Z vstopnico ne pridobite le znanja in povezav, temveč tudi pomagate otrokom in mladim, saj celoten izkupiček podpira program Botrstvo.

FOTO: Poslovni center Ekonomske Fakultete

Vztrajnost, ki spreminja tudi življenja drugih

Ekonomija pod žarometi tudi letos nastaja v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin. Celoten izkupiček od prodanih vstopnic bo namenjen programu Botrstvo v Sloveniji, ki pomaga otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejših okolij.

Pridružite se nam 7. oktobra 2026 v Odiseji Ljubljana. Prisluhnite navdihujočim zgodbam, odkrijte nove poglede na vztrajnost in s svojo udeležbo pomagajte tistim, ki podporo najbolj potrebujejo.

PRIJAVA

Več o dogodku Ekonomija pod žarometi najdete na na spletni strani https://poslovnicenteref.si/dogodek/ekonomija-pod-zarometi/

Naročnik oglasne vsebine je Poslovni center Ekonomske fakultete