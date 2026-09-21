Ekonomija pod žarometi 2026: Kako vztrajati, ko se pravila nenehno spreminjajo?

Kako vztrajati, ko se pravila nenehno spreminjajo? Kako v negotovih razmerah ohraniti pravo smer? Kaj se lahko poslovni svet nauči iz vrhunskega športa? In ali lahko Slovenija postane zgled uspešne digitalne preobrazbe?
Odgovore na ta vprašanja bo 7. oktobra 2026 v Odiseji Ljubljana iskal dogodek Ekonomija pod žarometi. V štirih urah bo ponudil 11 različnih pogledov na vztrajnost ter povezal zgodbe iz gospodarstva, tehnologije, športa, vodenja in družbe.
Skozi kratke in vsebinsko osredotočene 15-minutne govore bodo nastopajoči pokazali, da vztrajnost ne pomeni le nadaljevati. Pomeni tudi ohraniti fokus, sprejemati težke odločitve, se prilagajati in prepoznati trenutek, ko je treba izbrati novo pot.
Osrednji gost dogodka bo Peter Prevc, olimpijski prvak in nekdanji vrhunski smučarski skakalec. V pogovoru z radijsko voditeljico in novinarko Anjo Hlača Ferjančič bo razkril, kaj se skriva za medaljami, rekordi in zmagami.
Spregovorila bosta o disciplini, pritiskih, dvomih in prelomnicah ter o tem, kako pomembni so prava ekipa, iskrene povratne informacije in sposobnost vztrajati tudi takrat, ko rezultati niso takoj vidni.
Ob njem bodo svoje zgodbe in poglede predstavili tudi:
Ekonomija pod žarometi tudi letos nastaja v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin. Celoten izkupiček od prodanih vstopnic bo namenjen programu Botrstvo v Sloveniji, ki pomaga otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejših okolij.
Pridružite se nam 7. oktobra 2026 v Odiseji Ljubljana. Prisluhnite navdihujočim zgodbam, odkrijte nove poglede na vztrajnost in s svojo udeležbo pomagajte tistim, ki podporo najbolj potrebujejo.
Več o dogodku Ekonomija pod žarometi najdete na na spletni strani https://poslovnicenteref.si/dogodek/ekonomija-pod-zarometi/
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