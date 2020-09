Ekonomsko breme demence v Sloveniji

Ljubljana – NIJZ in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani sta pripravila študijo Ekonomske posledice demence v Sloveniji. Gre za prvo tovrstno raziskavo pri nas, ki je pokazala, kako visoki so stroški te hude bolez­ni.Po podatkih Svetovne zdrav­stvene organizacije so stroški demence v letu 2015 na svetovni ravni presegli 800 milijard dolarjev, navajajo v omenjeni študiji.Mesec september je posvečen alzheimerjevi bolezni. V članku predstavljena študija, katere avtorji so Sabina Sedlak, Mercedes Lovrečič, Marjeta Jelenc, Barbara Lovrečič in Metka Zaletel z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter Jože Sambt z ...