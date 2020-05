Eksplozija ustvarjalnosti in svobode ali omejeni svet brez komunikacije

Ko sem imela intervju z angleškim pisateljem Tomom Hodgkinsonom, mi je pripovedoval, da je služba dokaj mlad pojem, rodil se je v času industrijske revolucije, ko so nastale tovarne. Beseda služba (job) je v angleščini nekoč pomenila neko manjše opravljeno delo, ni pa to bila redna zaposlitev ali življenjsko poslanstvo. Nekoč so bili obrtniki sami svoji gospodarji in so se sami odločali, koliko časa bodo v svojih delavnicah.Velikokrat je bilo to povezano z vremenom, ko je padal dež, so delali tudi po cel dan, če je bilo sonce, so raje odšli ribarit. Kdaj in zakaj smo se odpovedali tej izbiri, me je takrat vprašal Hodgkinson ...