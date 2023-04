Električni skiroji so nevarni, toda prepoved ni rešitev

V nadaljevanju preberite:

Električni skiroji so se v zadnjem času namnožili, še več jih bo na kolesarskih stezah in površinah za pešce v toplejših dneh. Poleg števila nesreč pa narašča tudi negodovanje drugih uporabnikov asfaltiranih površin. Tihi in včasih zelo hitri skiroji marsikoga presenetijo, tudi njihove voznike. V predpisih so zvočna opozorila, ki pa jih tako rekoč ni slišati.

»S klasičnimi kolesi se vozimo 18 kilometrov na uro, z električnimi bistveno hitreje, daljša je tudi zavorna pot. Nevešči smo še uporabe teh vozil, električno kolo enačimo s klasičnim kolesom, e-skiro pa s skirojem, ki smo ga uporabljali v otroštvu. Drugače se ustavljaš, če se poganjaš z nogo, kot če se pelješ 25 kilometrov na uro,« pravi Simona Felser, direktorica Agencije za varnost prometa.