Elektrika bo dražja, omrežnine še neznanka

V nadaljevanju preberite:

Pred novo ogrevalno sezono so cene vseh energentov bolj ali manj znane, le pri elektriki so neznanka omrežnine, ki so lani zahtevale poseg vlade in znižanje stroška najdražjega prvega bloka. Na agenciji za energijo pravijo, da bodo pripombe, nekatere precej tehtne, preučili, nov akt o omrežninah pa pripravili do konca septembra.

Ob hladnih jutrih in večerih je že kdo pomislil na kurilno sezono, ko porabimo več energije, kar nas tudi več stane, energetska revščina pa postane opaznejša tudi pri nas. Letos bodo stroški za elektriko višji, saj cene že nekaj časa niso več regulirane. Za žepe uporabnikov ugodne spremembe načrtujejo pri omrežnini.