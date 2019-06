Elektrika: porabite enako, plačajte manj

Si lahko zamislite življenje brez električne energije? Nežne svetlobe, ki v večernih urah razsvetljuje najbolj udoben kotiček doma, kjer smo si v miru na e-bralniku privoščili zadnji izvod naše najljubše kriminalke, v ozadju pa pralni in pomivalni stroj tiho opravljata svoje delo, medtem ko robotski sesalnik in kosilnica skrbita, da bosta dom in njegova okolica urejena. Če je v garaži parkiran še električni avtomobil, je podoba sodobne družine popolna.Čeprav je električna energija za nas postala nekaj samoumevnega, pa nas na dejstvo, da gre za še kako dragocen življenjski vir vsak mesec opomni položnica. Enačba, kako kar največ prihraniti pri računu za elektriko, se zdi še kako preprosta – racionalizirati porabo tam, kjer za to ne žrtvujem udobja, in izbrati najbolj pravega dobavitelja ugodno ceno. Slednje bo še toliko bolj pomembno v prihodnosti, ki je vsekakor zapisana električnim vozilom.Že danes pa je dobro imeti v rokavu nekaj trikov, kako poskrbeti, da bo poraba električne energije – ne le zaradi položnic, ampak tudi okolja – čim manjša. Ponujamo nekaj nasvetov kako prihraniti.Zlato, prvo pravilo je: redno ugašajte naprave, ki niso trenutno v uporabi. Saj veste, ko zaključite delo na računalniku v prepričanju, da boste kmalu znova sedli na stol, a motivacijo znova najdete šele naslednje jutro. Okolju in svoji denarnici boste naredili uslugo, če boste pred odhodom kliknili gumb Zaustavitev.Čeprav se tople vode drži prepričanje o samoumevnosti, ta, ko malo razmislimo, še zdaleč ni tako zelo poceni. Poraba električne energije za njeno segrevanje še zdaleč ni zanemarljiva. Redno servisiranje grelnika vode, ki ga vklopimo malo pred načrtovani tuširanjem, bo poskrbelo za manjšo porabo. Ekološko bo, pa tudi koži prijaznejše, če bomo tuširanje skrajšali in za kakšno stopinjo znižali temperaturo prhe.Na mestu bo tudi razmislek o temperaturi pranja perila – čeprav je najbolj priljubljen program 40 stopinj Celzija, bomo večino madežev odstranili tudi s pranjem na 30 ali celo 20 stopinj Celzija, pri čemer je prihranek energije bistveno večji.Predvsem za denarnico bo pranje perila, pa tudi drugi gospodinjski opravki, bolj blagodejno, če boste izkoristili nočni, cenejši cikel elektrike, če imate seveda nameščen dvotarifni števec električne energije. Dvotarifni način – cenejša elektrika se obračunava med 22. in 6. uro zjutraj, ob koncih tedna in praznikih – je vsekakor odličen način varčevanja za velike družine, ki si tak urnik lahko privoščijo.Tudi električni štedilnik ni nezanemarljiv porabnik energije. Novejši kuhalniki porabijo manj, prav tako, če ni nujno, ne kuhajte z zvrhano posodo vode. Tudi pokrovka bo poskrbela, da bo voda hitreje zavrela.Privarčevali bomo, če bomo hladno ločili od vročega, oziroma drugače, če bomo hladilnik in zamrzovalne skrinje umaknili od virov toplote (štedilnika, radiatorja, sončne svetlobe …). Hladilnik bo lažje ohranjal hlad tudi, če ga ne bomo založili do zadnjega kotička, če vrat po nepotrebnem ne bomo puščali odprtih in če vanj ne bomo postavljali vročih živil. Petrolov »štrom« je več kot enkratna priložnost za vse, ki si želite, da bi bil vaš račun za elektriko še nižji. Tiste, ki boste Petrolov »štrom« naročili prvič , vas bodo pozdravili z 10 evri dobrodošlice, da bo položnica še nižja, pa vas do konca leta čaka akcijska cena z 10 odstotki popusta.Nič ni samoumevno, ne elektrika in ne zvestoba, česar se pri Petrolu dobro zavedajo. Zato si lahko obstoječi odjemalci z zbiranjem Zlatih točk cenejšo elektriko zagotavljajo tudi v naslednjih letih. Kako do Zlatih točk? Preprosto, z nakupom najnujnejšega na Petrolu – goriva, pranja avtomobila, plačevanja računov do nakupa vstopnice, za katerega od odličnih koncertov.In ne, prav nič ni težavno zamenjati dobavitelja elektro energije. Nižja položnica s Petrolovim »štromom« je le nekaj klikov stran:1. Vvnesite svoje osebne podatke in priložite zadnji račun vašega trenutnega dobavitelja električne energije.2. Po elektronski pošti boste prejeli pogodbo, v SMS sporočilu pa kodo, s katero do nje dostopate. Pogodbo podpišete s klikom na gumb, za vse ostalo pa poskrbijo na Petrolu.Da, tako preprosto je.