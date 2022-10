Elektrike in plina bo dovolj, a ob varčevanju

V nadaljevanju preberite:

Nekaj so prispevale visoke cene avgusta in septembra, nekaj pa razmeroma topel oktober, Slovenija je privarčevala nekaj elektrike in plina, cene pa so padle. Ker v Premogovniku Velenje ne morejo izkopati dovolj premoga za obratovanje obeh blokov Teša, je krizna skupina predlagala ustavitev proizvodnje in kopičenje zalog za polno obratovanje v mesecih z največjo porabo, januarja in februarja. Ni skrbi, če ne bo pretiravanja s porabo.

»Proizvodnja hidroelektrarn je večja, vreme je toplo, cene na trgu so padle,« pravi minister za infrastrukturo Bojan Kumer in dodaja, da je Slovenija med najbolje povezanimi državami, še prek Madžarske lahko od nedavnega dobimo elektriko. Tako lahko prihranimo svoje vire energije za hujše čase. Še vedno smo namreč pri prostovoljnemu varčevanju, medtem ko so v marsiketeri drugi državi morali poseči po bolj omejevalnih ukrepih.