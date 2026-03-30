Elektro Ljubljana bo kmalu imel tisoč polnilnic

Veliko morebitnih prihodnjih lastnikov električnih vozil, predvsem v mestih, se sprašuje, kje bi lahko polnili svoje avtomobile. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (Mope) je zato lani objavilo javni razpis za sofinanciranje postavitve javno dostopne polnilne infrastrukture. Elektro Ljubljana, ki ima največjo mrežo polnilnic pri nas, bo s tem denarjem še razširil svojo mrežo s sedanjih 850 polnilnih mest.

Elektro Ljubljana z mrežo električnih polnilnic Gremo na elektriko uporabnikom že omogoča lažji in hitrejši dostop do polnjenja vozil. Napovedujejo pa še boljšo uporabniško izkušnjo, saj so na razpisu pridobili sredstva za sofinanciranje širitve mreže polnilnic.