Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

Aplikacija je ključna programska oprema, ki upravlja terenska dela na območju Elektra Ljubljana. Omogoča digitalno obvladovanje merilnih komunikacijskih naprav (MKN) in avtomatizacijo ključnih poslovnih procesov, ki so bili doslej izvedeni ročno in z uporabo dokumentov v papirnati obliki.

Nova aplikacija beleži vsa terenska dela v sklopu obvladovanja merilnih komunikacijskih naprav z nalogami menjave, servisov, kontrole merilnih mest, prevzemov merilnih mest, popisov in PLC reševanja.

»Hkrati uporabniku na terenu poleg izvedbe dodeljenih nalog omogoča tudi številne druge operacije, med drugim samodejno nastavitev omejitve na merilnem mestu z močjo pod 43 kW, pregled zgodovine nalogov na merilnem mestu in prenos fotografij MKN naprav do GIS sistema PISELj. Odjemalcu tudi prikazuje možnost priklopa proizvodnega vira na njegovem merilnem mestu, pridobivanje podatkov o lokaciji merilnega mesta in mnogo več,« je povedal Danijel Davidović z Elektra Ljubljana.

FOTO: Elektro Ljubljana

Do priklopa brez papirja

Uvedba digitalnega monterja MF.MKN prinaša digitalizacijo celotnih postopkov poslovnih procesov, ki so z njegovo pomočjo postali avtomatizirani. Za izvedbo terenskih del tako monterji na licu mesta ne potrebujejo več pogodb in natisnjenih dokumentov, temveč odjemalec pogodbe enostavno podpiše preko programa MF.MKN. S tem se prihrani tudi dragoceni čas, saj ga monterji na terenu ne izgubljajo z iskanjem pravih dokumentov, pridobijo pa digitalni podpis odjemalca. Vsi za izvedbo priklopa potrebni dokumenti (npr. zapisnik merilnega mesta in podatki merilnega mesta) so izdelani samodejno že na terenu, vsi dokumenti pa se hkrati tudi sinhronizirajo v zaledne sisteme Elektra Ljubljana ter posredujejo odgovornim osebam in odjemalcem.

FOTO: Elektro Ljubljana

»Velik korak naprej se je z uvedbo MF.MKN naredil tudi v smislu lažje integracije novega omrežninskega akta v sistem, saj se menjave samodejno sinhronizirajo v zaledne sisteme, hkrati pa se ob menjavah avtomatsko beležijo tudi druge MKN, pomembne za obračun omrežnine, kot so tokovni in napetostni transformatorji. Trenutno je v fazi testiranja menjava varovalk, kjer se avtomatsko generira zapisnik o izvedbi menjave varovalke in posreduje v zaledne sisteme. To pomeni, da monterjem prav vseh nadzorništev ne bo več treba izpolnjevati obrazcev za menjavo varovalk,« je prednosti aplikacije še pojasnil Danijel Davidović.

Razvoj se nadaljuje in v prihodnje bo aplikacija dobila še več uporabnih funkcij.

Naročnik oglasne vsebine je Elektro Ljubljana