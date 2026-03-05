Elektro Maribor s posebnim naslovom za prijavo poškodb na omrežju

Elektro Maribor je vzpostavil kontaktni naslov za prijavo poškodb in opažanj na elektroenergetskem omrežju. V primeru neposredne nevarnosti za ljudi ali premoženje sicer še vedno pozivajo k takojšnjemu klicu na interventne številke pristojnih služb, so danes sporočili iz družbe.

Na elektronski naslov zaboljseomrezje@elektro-maribor.si lahko prebivalci sporočijo podatke o morebitnih posledicah ujme, kot so poškodbe na priključkih, viseči ali poškodovani vodi, podrti drogovi in poškodovane transformatorske postaje ali druga opažanja, ki bi lahko vplivala na varnost ali zanesljivost preskrbe z električno energijo.

Pregledni kanal za zbiranje informacij

Namen kontaktnega naslova je omogočiti pregledni kanal za zbiranje informacij s terena ter zagotoviti hitrejše zaznavanje morebitnih tveganj in potrebnih sanacijskih ukrepov, so pojasnili. »Sporočila občanov predstavljajo pomemben dopolnilni vir informacij pri nadaljnjem pregledu in vzdrževanju omrežja,« so navedli.

Poudarili so, da v primeru neposredne nevarnosti za ljudi ali premoženje še vedno velja takojšen klic na pristojne interventne številke. Elektronski naslov je namenjen predvsem evidentiranju opažanj in škode, ki niso nujne intervencijske narave, a so pomembne za dolgoročno varnost in zanesljivost omrežja, so zapisali.

V času neposredno po ujmi s snegolomom, ki je februarja prizadela severovzhodno Slovenijo, so sodelavci Elektra Maribor skupaj s partnerskimi izvajalci izvedli obsežne intervencijske in sanacijske aktivnosti na terenu, so spomnili.

»V zelo zahtevnih razmerah je bila v nekaj dneh ponovno vzpostavljena preskrba z električno energijo za večino odjemalcev, hkrati pa so potekali začasni popravki, zamenjave poškodovanih elementov omrežja in varnostni pregledi,« so navedli.

Februarja so pojasnili, da jih bo sanacija omrežja stala skoraj deset milijonov evrov.