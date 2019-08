Elektronska cigareta: ne

193

primerov hudih pljučnih obolenjih so v zadnjih tednih zaznali v ZDA

Povezava z epileptičnimi napadi?

Ljubljana – Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) odsvetuje uporabo elektronskih cigaret. Opozorilo so izdali tudi na podlagi poročil iz ZDA, kjer so v zadnjem času zaznali okoli dvesto primerov resnih pljučnih obolenj med uporabniki teh cigaret.Iz več kot dvajsetih ameriških zveznih držav naj bi poročali o 193 primerih resnih pljučnih obolenjih, sicer večinoma med mladimi uporabniki elektronskih cigaret. Kot poročajo na NIJZ, se je zgodil tudi že en smrtni primer. Bolniki pripovedujejo o postopnem pojavu težav z dihali, kašlju, o utrujenosti. Stanje se jim poslabša v nekaj dneh ali tednih. Drugim se poviša telesna temperatura, pojavijo se bolečine v prsih, izgubljajo težo, muči jih driska. V nekaterih primerih so celo potrebovali mehansko ventilacijo pljuč. Rentgensko in CT-slikanje naj bi tudi pokazalo zgostitve v obeh pljučnih krilih.Ameriški vladni urad za zdravila raziskuje, ali je uporaba elektronskih cigaret povezana z različnimi nevrološkimi simptomi, tudi z epileptičnimi napadi. Pri pljučnih obolenjih neznanega vzroka med drugim preverjajo uporabo elektronskih cigaret oziroma drugih dovoljenjih in prepovedanih drog. Kot poudarjajo na NIJZ, elektronske cigarete niso dokazano učinkovit način pomoči pri opuščanju kajenja, še zlasti otrokom, mladostnikom, nosečnicam in tistim, ki načrtujejo nosečnost, kroničnim pljučnim bolnikom in nekadilcem njihovo uporabo odsvetujejo.