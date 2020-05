Elektronsko poslovanje na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja

Nastali položaj je, tudi zaradi virusa, pospešil postopek ureditve in sklenitve dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d. d., kjer smo razvili možnost elektronskega poslovanja in tako omogočili vsem svojim članom in tudi nečlanom urejanje dodatnega pokojninskega zavarovanja po digitalni poti.Na Triglav, pokojninski družbi, d. d., smo poenostavili sklepanje individualnega in kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter razvili možnost sklepanja na daljavo. Pogoj za sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja na daljavo je, da ima sklenitelj kvalificiran digitalni certifikat, ki omogoča elektronski podpis.Individualno dodatno pokojninsko zavarovanje sklenete preprosto z izpolnitvijo pristopne izjave, ki jo najdete tukaj . Navodila za elektronsko podpisovanje so preprosta in so na tej povezavi Po novem lahko na Triglav, pokojninski družbi, d. d., tudi delodajalci uredite in sklenete kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje »online« in tako prihranite čas. Za kolektivno sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja je potreben kvalificiran digitalni certifikat zastopnika družbe (v tem primeru osebni digitalni certifikat ne velja). Delodajalci lahko sklenete omenjeno zavarovanje na spletni strani delodajalci.triglavpokojnine.si . Če delodajalci elektronsko pristopite h kolektivni shemi dodatnega pokojninskega zavarovanja do konca junija (promocijska koda: TPDM2020), se vam v letu 2020 vstopni stroški ne bodo obračunali.