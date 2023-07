Ema preverja tveganje samomorilnih mislih pri uporabi treh zdravil za hujšanje

Evropska agencija za zdravila (Ema) preverja tri razširjena zdravila za hujšanje, potem ko so se pojavila poročila o domnevnih samomorilnih mislih in samopoškodbah pri uporabnikih, je v torek sporočila agencija. Gre za semaglutida ozempic in wegovy ter liraglutid saxenda, ki se sicer prvenstveno uporabljajo za zdravljenje sladkorne bolezni.

Kljub temu so ti agonisti receptorjev GLP-1 postali priljubljeni kot zdravila za hujšanje, pri čemer zdravniki opozarjajo na morebitne stranske učinke in pomanjkljivosti. Njihov pregled je sprožila islandska agencija za zdravila, ki je prejela poročila o samomorilnih mislih in samopoškodbah pri uporabnikih, je sporočila Ema.

FOTO: Jim Vondruska/Reuters

Ob tem je navedla, da so doslej pridobili 150 poročil o možnih primerih, a opozorila, da še ni jasno, ali so ti primeri povezani z samimi zdravili ali z osnovno boleznijo uporabnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Saxenda in wegovy sta v EU odobrena kot zdravili za uravnavanje telesne teže, medtem ko se ozempic uporablja za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, brez dovoljenja pa tudi za izgubo telesne teže, je še pojasnila Ema.

FOTO: Jim Vondruska/Reuters

Zdravstveni strokovnjaki so nedavno izrazili zaskrbljenost, potem ko so se na družbenih omrežjih razširili zapisi o ozempicu kot »čudežnem zdravilu« za hitro hujšanje. Danska družba Novo Nordisk, ki proizvaja wegovy in ozempic, je maja poročala o 39-odstotnem povečanju dobička v prvem četrtletju, ki naj bi ga spodbudila prodaja zdravil za hujšanje.