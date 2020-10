FOTO:En dober dan za Desus še ne naredi pomladi

Ljubljana – Odhod Aleksandre­ Pivec iz vlade in stranke je po mnenju njenih kritikov dober dan za Desus, a kakšno škodo je obračunavanje naredilo stranki, bodo pokazale javnomnenjske ankete in nato seveda volitve. »Vsekakor je njen odhod nova priložnost za stranko. Bo pa treba veliko truda, da znova pridobimo zaupanje ljudi,« je komentiral začasni zastopnik stranke Desus Tomaž Gantar.Nekdanja predsednica Desusa in nekdanja kmetijska ministrica Aleksandra Pivec se je na koncu odločila za odstop, še preden bi jo državni zbor zanesljivo razrešil, in hkrati napovedala izstop iz stranke, kjer so premlevali tudi možnost njene ...