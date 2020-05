FOTO:En poslanski prestop še ne maje vlade

Ljubljana – Še v četrtek zvečer je Igor Zorčič, predsednik državnega zbora in nekdanji vodja poslanske skupine SMC, zatrjeval, da se v njihovih vrstah ne dogaja nič posebnega. Jutro pozneje je iz njegove poslanske skupine izstopil Jani Möderndorfer in prestopil v svojo peto poslansko skupino LMŠ, ki ima odslej tako 14 poslancev.SMC jih ima zdaj devet poslancev. Včeraj so njihovo pripadnost poslanski skupini spet preverjali. »Za zdaj« drugih prestopov ne pričakujejo, čeprav naj bi bili njihovi poslanci pod velikimi pritiski. Tako ne bi bilo posebno presenečenje, če bi Möderndorferju, za katerega stranke SMC tako ali tako ...