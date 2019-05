En sam dražitelj za ankaransko Oltro

Dražbe se vrstijo

Občinska uprava župana Gregorja Strmčnika pripravlja predlog občinskega prostorskega načrta.

Investitorji v Ankaranu previdni

Koprsko okrajno sodišče bo na današnji dražbi prodajalo 4500 kvadratnih metrov zemljišča po izklicni ceni 458.500 evrov zaradi neporavnanih dolgov podjetja Vidan. To je lokacija, kjer so pred desetletjem načrtovali turistično apartmajsko naselje Oltra. Občina Ankaran pa nasprotuje načrtovani pozidavi.Za danes napovedano dražbo zemljišča v Ankaranu je bila po informacijah sodišča vplačana ena sama varščina, kar pomeni, da utegne biti zemljišče prodano po izklicni ceni. Nepremičnina je po pravilih prve dražbe naprodaj za 70 odstotkov ocenjene vrednosti. Za to območje je sprejet občinski podrobni prostorski načrt Turistično-apartmajsko naselje Oltra, v katerem je predvidena gradnja dvakrat po štiri nize objektov sturističnimi bivalnimi enotami.Tem načrtom nasprotujejo v ankaranski občini, ki se je odcepila od koprske prav zaradi nestrinjanja s pretirano pozidavo. Občina je na svojem območju do sprejetja krovnega prostorskega dokumenta – občinskega prostorskega načrta – tudi prepovedala vsakršno gradnjo. Javna razgrnitev tega dokumenta je predvidena pred poletjem, njegovo sprejetje pa do konca leta. Zaščitni ukrepi pa lahko ostanejo veljavni tudi še štiri leta po tem. Na občini računajo na razumen dogovor s prihodnjim investitorjem.Dražbo premoženja podjetja Vidan je sprožila družba SHP Istra iz Novigrada zaradi 2,85 milijona evrov terjatev. Vidan je eno od podjetij, povezanih zin, ki sta v Ankaranu načrtovala več apartmajskih naselij, javnosti pa sta znana tudi kot predstavnika Nube, ki sta se s posojilom Factor banke zapletla v afero s sporno gradnjo optičnega omrežja v Srbiji.V zadnjem obdobju je to že tretje večje ankaransko zemljišče, ki je naprodaj zaradi nasedlih gradbenih projektov. Tako so februarja prodali 18.500 kvadratnih metrov veliko zemljišče Ankaran hrib, ki je nekoč prav tako pripadalo enemu od podjetij, povezanih s Tomažičem in Ceglarjem. Na dražbi dosežena cena je bila 840.000 evrov, kupec pa je nemško podjetje Brefa Bau oziroma njihova hčerinska družba BMM Immobilien.Neuspešno pa se je lani jeseni končala prodaja sosednjega zemljišča v lasti Rdečega križa Slovenije, kjer je prodajna cena precej višja, 2,3 milijona evrov za 16.200 kvadratnih metrov. V prihodnje je mogoče pričakovati še prodajo zemljišč na območju sv. Katarine, ki so v lasti Electe v stečaju, podjetja, povezanega z družino ljubljanskega župana»Vsekakor gre za zanimivo zemljišče, predvsem glede na ceno,« meniiz nepremičninske posredniške družbe Agencia. »Poleg Portoroža, kjer pa skoraj ni več na voljo prostih zemljišč, je največ povpraševanja kupcev za Ankaran, saj ima sončno lego v obalnem pasu,« pojasni. Po njegovih besedah zemljišča na območju Ankarana dosegajo povprečno ceno od 150 do 200 evrov za kvadratni meter. »Poznamo pa novo prostorsko politiko Ankarana, zato so investitorji nekoliko previdnejši,« doda.Tudi podjetnik z nepremičninamiocenjuje, da bo zemljišče hitro prodano. »Zdaj na trgu vlada evforija in prodano je vse, kar je ponujeno.«