Ena največjih investicij v zdravstvu ostala brez nadzornika

V Splošni bolnišnici Celje se že vrsto let srečujejo z vse večjo prostorsko stisko in čakajo na novogradnjo. FOTO: Leon Vidic/Delo



Kdo je nadzornik?

Kdaj naj bi ministrstvo za zdravje postavilo novega nadzornika pri bolnišnični novogradnji v Celju, še ni znano. FOTO: Špela Kuralt/Delo



Slaba popotnica

Celje – Ministrstvo za zdravje je družbi Navor iz Celja odpovedalo pogodbo za nadzor pri gradnji nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje (SBC). Ker novega nadzornika še niso imenovali, trenutno na gradbišču ni nadzora. Prevzela naj bi ga državna družba DRI, vendar še ni znano, kdaj. Na ministrstvu trdijo, da z vodstvom SBC delajo »vse, da bo gradnja potekala skladno s terminskimi plani«. Prva etapa bo stala 23,7 milijona evrov, celotna novogradnja je ocenjena na 117 milijonov evrov.Javnost je na zaplet opozorila poslankas ponedeljkovim poslanskim vprašanjem ministru. Kot izhaja z magnetograma seje, je dejala, da je ministrstvo pogodbo odpovedalo nepričakovano, nenapovedano in enostransko. Dodala je, da je nadzornik odpoved pogodbe, ki je veljala z dnevom vročitve, prejel 22. januarja: »Od takrat večmilijonski projekt bolnišnične novogradnje nima nadzornika. Brez tega ne morejo potekati dela, gradbišče je treba zapreti. Če ga zapremo, dela stojijo, nastaja škoda, nastajajo morebitni stroški za dodatna dela, poslabša se kakovost, obstaja tudi možnost, da bo nadzornik zaradi tega protizakonitega enostranskega posega iztožil tudi odškodnino.«Kot je še poudarila poslanka, je imel namreč nadzornik po pogodbi 42-dnevni odpovedni rok. Družba Navor je bila v projekt novogradnje vključena od začetka v letu 2011, nadzor so izvajali že pri gradnji urgentnega centra, nad katerim bodo zdaj zrasla dodatna nadstropja. Na vprašanje, zakaj so Navoru pogodbo odpovedali, na ministrstvu za zdravje pojasnjujejo, da imajo od leta 2015 sklenjeno pogodbo z družbo DRI: »Proučujemo, ali je to najugodnejša ponudba.«Minister Aleš Šabeder je poslanki v ponedeljek odgovoril drugače: »Ministrstvo za zdravje je že novembra 2019 pridobilo ponudbo DRI za izvajanje storitev inženirskega nadzora v okviru projekta izvedbe prve etape nadomestne novogradnje v SBC. Iz navedene ponudbe izhaja, da je strošek izvajanja bistveno manjši kot strošek izvajalca, ki je v preteklih fazah že izvajal projektantski nadzor.« Dodal je, da je zato ministrstvo za zdravje »za inženirski nadzor angažiralo državno družbo DRI za bistveno nižjo ceno«.V SBC so pojasnili, da jih je ministrstvo 22. januarja seznanilo, da odstopajo od pogodbe z družbo Navor, drugega nadzornega organa pa ministrstvo še ni imenovalo. »V praksi to pomeni, da trenutno pri projektu gradnje prve etape nadomestne novogradnje ni svetovalnega inženirja, ki je hkrati tudi nadzornik na gradbišču. Izvajalec dela trenutno nadaljuje,« so še odgovorili v bolnišnici. Ministrstvo ni odgovorilo, kdaj lahko na gradbišču pričakujejo novega nadzornika, prav tako ni jasno, kako lahko gradbišče brez nadzornika sploh obratuje. Zaradi morebitnih zamud pri gradnji so odgovorili le, da so »v stalnem kontaktu z vodstvom SBC in skupaj delamo vse, da bo gradnja potekla skladno s terminskimi plani«.Vodstvo družbe Navor danes ni bilo dosegljivo, tako ni jasno, ali bodo zahtevali odškodnino. Se je pa Janja Sluga spraševala, kdo bo za morebitno odškodnino odgovarjal. Pod dopis, ki ga je prejel Navor, se namreč ni podpisal minister, ampak državni sekretar. Šabeder je sicer v odgovoru poslanki dejal, da je Pliberšek dokument podpisal v skladu s svojimi pooblastili.Novogradnjo so zaradi hude prostorske stiske težko čakali že več let. Tudi zato se v bolnišnici bojijo kakršnih koli zapletov. Prvo etapo, za katero je denar zagotovljen, naj bi končali do februarja 2022. Težave, ki so nastale v prvem tednu gradnje, niso dobra popotnica.