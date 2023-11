Ena od 25 nosečnic v Sloveniji je žrtev nasilja

V nadaljevanju preberite:

Nasilje pred nosečnostjo in med njo ima resne zdravstvene posledice tako za mater kot otroka. Prvi pojav nasilja v nosečnosti je redek, najpogosteje ga izvaja partner. Nasilje pred nosečnostjo in med njo ima lahko resne zdravstvene posledice tako za otroka kot za mater. Doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja omenja tvegano nosečnost in porod, kar vključuje možnost splava, prezgodnjega poroda in rojstva otrok s prenizko porodno težo z vsemi posledicami. Ženske imajo več spolno prenosljivih bolezni, več okužb rodil in sečil, več krvavitev v nosečnosti, podplutb, poškodb … Včasih se prav zato, da prikrijejo podplutbo na trebuhu, izognejo rednemu pregledu v nosečnosti.