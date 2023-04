Ena predsednica na Dunaj s falconom, druga pa z avtom

V nadaljevanju preberite:

To ni prva uradna pot, na katero se je predsednica republike odpravila z avtomobilom. Ta način prevoza je izbrala tudi za poti v Zagreb, Benetke, München in Budimpešto, do koder je 462 kilometrov, medtem ko je do Dunaja iz Ljubljane po podatkih AMZS treba prevoziti 384 kilometrov. Tudi junijski obisk v Beogradu naj bi načrtovala enako.

Na ministrstvu za obrambo, ki je uradni skrbnik vladnega letala, podatkov o letih, ki jih je falcon opravil letos, nismo dobili.