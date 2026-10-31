Ena pripomba, ogorčena ulica in 650 podpisov

Nadgradnja gorenjske železnice, ki je v konicah že povsem zasedena, še nima ne dokončne cene ne časovnice gradnje.
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Drugi tir do Kranja in potem še naprej bi omogočil taktni prevoz potnikov in učinkovitejši prevoz tovora. FOTO: Jože Suhadolnik
Načrtovana gradnja drugega tira gorenjske železniške proge je v ljubljanskem Šentvidu odprla vprašanje, ki s hitrostjo vlakov nima veliko skupnega. Prebivalci Hafnerjeve ulice so negativno presenečeni, saj so za načrte izvedeli po naključju, zanje pa bi prinesli pomembne spremembe: ostali bi brez današnjega prostora za parkirišče, predvsem pa se bojijo, da bi povečan promet na tem območju zmanjšal varnost v stanovanjski soseski.
Prvi predlog sprememb državnega prostorskega načrta (DPN) je bil obravnavan že leta 2024, a prebivalci pravijo, da takrat sploh niso zaznali in niso vedeli, da se kaj spreminja tudi za njihovo sosesko. Takrat predlagani poseg tudi ni bil tako velik: predvideval je gradnjo podhoda za pešce in kolesarje pod železniško progo.
Šele ponovna javna razgrnitev, ...
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