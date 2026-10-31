Ena pripomba, ogorčena ulica in 650 podpisov

Načrtovana gradnja drugega tira gorenjske železniške proge je v ljubljanskem Šentvidu odprla vprašanje, ki s hitrostjo vlakov nima veliko skupnega. Prebivalci Hafnerjeve ulice so negativno presenečeni, saj so za načrte izvedeli po naključju, zanje pa bi prinesli pomembne spremembe: ostali bi brez današnjega prostora za parkirišče, predvsem pa se bojijo, da bi povečan promet na tem območju zmanjšal varnost v stanovanjski soseski. Prvi predlog sprememb državnega prostorskega načrta (DPN) je bil obravnavan že leta 2024, a prebivalci pravijo, da takrat sploh niso zaznali in niso vedeli, da se kaj spreminja tudi za njihovo sosesko. Takrat predlagani poseg tudi ni bil tako velik: predvideval je gradnjo podhoda za pešce in kolesarje pod železniško progo. Šele ponovna javna razgrnitev, ...