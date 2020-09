Ena šolska stavba pod streho, drugo še gradijo

Slovenj Gradec – Dijaki slovenjgraškega šolskega centra bodo kmalu lahko uporabljali novo telovadnico, dijaki lesarskih programov pa tudi nove delavnice. Končuje se namreč prva faza trenutno največje naložbe v srednješolsko izobraževanje v državi.



Po njej bo šolski center v Slovenj Gradcu bogatejši za kar dve novi šolski stavbi. Sprva je bila naložba ocenjena na 11,6 milijona evrov, a se je projekt podražil na 14,9 milijona evrov zaradi zvišanja cen gradbenih storitev v zadnjih letih, delno pa tudi zaradi sprememb projektov dokumentacije zaradi zahtev Eko sklada za pridobitev sredstev. Večino denarja za naložbo je sicer zagotovila država, zemljišče za novi šolski stavbi pa je prispevala Mestna občina Slovenj Gradec.



Ob skorajšnjem dokončanju prve faze naložbe (povsem dokončana bo konec oktobra) poteka že druga, gradnja šolske stavbe s specializiranimi učilnicami, ki bo končana prihodnje leto. Šolskemu centru po naložbi ne bo več treba najemati prostorov za pouk na različnih lokacijah v mestu, od katerih je bila najbolj oddaljena lesarska delavnica. Dijaki lesarskih programov bodo imeli po novem topel prehod iz učilnic v delavnice, v katerih bodo posodobili tudi stroje. Veliko jih že imajo, saj so v opremo vlagali vsako leto, česar nimajo, bodo dobili zdaj. V novi šolski stavbi bodo v skladu z normativi primerno opremljeni prostori ne le za lesarske programe, pač pa tudi za programe gastronomije, zdravstvene nege in turizma, nekaj novih učilnic bo splošnih, nov bo tudi laboratorij.



»Šolski center letos obiskuje podobno število dijakov kot lani, to je nekaj več kot tisoč. Tako dijaki kot profesorji, ki se že zdaj trudijo za kakovosten pouk v obstoječih učilnicah na več lokacijah v mestu, se novih učilnic zelo veselijo,« je povedala direktorica slovenjgraškega šolskega centra Gabrijela Kotnik.

Nova telovadnica v Breznu, v Šentjanžu nov vrtec

V Breznu v občini Podvelka pa so se učenci tamkajšnje osnovne šole in vrtca razveselili nove telovadnice. Uporabljati jo bodo začeli čez nekaj dni, potem ko bo izvajalec del odpravil nekaj pomanjkljivosti. Za naložbo, ki je stala 3,5 milijona evrov, je ministrstvo za šolstvo prispevalo 486.000 evrov, Eko sklad jo bo podprl s 520.000 evri, preostalo bo prispevala občina, ki se je v ta namen tudi zadolžila. Novo, večjo športno dvorano bodo lahko uporabljala številna športna društva, služila bo tudi kot prireditveni prostor.



V Šentjanžu pri Dravogradu so odprli nov vrtec, ki ga je občina zgradila v javno-zasebnem partnerstvu s podjetjem SGP Pokeržnik. V vrtec, ki ima šest oddelkov (dva za prvo starostno obdobje in štiri za drugo), so sprejeli 120 otrok. Občina še ni njegova lastnica. To bo postala šele po petnajstih letih, do takrat pa bo graditelju plačevala uporabnino. Naložba je vredna 1,8 milijona evrov.



Občina je ime za nov vrtec, površine 1050 kvadratnih metrov, poiskala s pomočjo občanov. Pozvala jih je, naj oddajo predloge, komisija pa je med prispelimi izbrala ime Kronica. »Ime je dobil po bližnji Kronski gori pa tudi zato, ker otrokom pogosto rečemo, da so naši princi in princese, ki na glavah nosijo krone,« so pojasnili na občini Dravograd.