FOTO:Enak delež zadovoljnih in nezadovoljnih z delom vlade

Ljubljana – Ali vlada dela dobro?­ To je eno od vprašanj, ki so bila pogosto postavljena zadnji teden, ko je minilo eno leto od parlamentarnih volitev. Anketiranci so ji v junijskem barometru dali oceno 2,95, kar je enako kot mesec prej. Delež tistih, ki se jim zdi delo vlade pozitivno ali zelo pozitivno, je približno enak deležu vprašanih, ki ga vidijo negativno ali zelo negativno.Slabih šest odstotkov vprašanih je delo vlade v Barometru, ki ga je Mediana izvajala na vzorcu 744 polnoletnih prebivalcev Slovenije od 28. maja do 6. junija, ocenilo kot zelo pozitivno, skoraj četrtina pa pozitivno. Največji skupini anketirancev, 34,8 ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.