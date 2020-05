Enaka parlamentarna razmerja, bo izid drugačen?

Ljubljana – Predsednik republike Borut Pahor bo jutri začel posvetovanja z vodji poslanskih skupin o nasledniku Dunje Jadek Pensa, ki se ji mandat ustavne sodnice izteče julija. V večini poslanskih skupin se dokončno še niso opredelili do sedmih prispelih kandidatur, med tistimi, ki so se o podpori že pripravljene izrekati, pa jih je največ izpostavilo profesorja na Univerzi na Primorskem Andraža Terška. A vprašanje je, ali lahko on oziroma kdo od preostalih prijavljenih, več med njimi se jih je za to mesto v preteklosti že potegovalo, prepriča vsaj 46 poslancev.Koalicija SDS, SMC, NSi in Desus, ki šteje 48 poslanskih glasov, ...