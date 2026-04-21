Koliko bi stali interventni ukrepi trojčka NSi, Demokrati in Resnica?

Trije ukrepi, ki so si jih Demokrati, Resnica in trojček okoli NSi zamislili v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bi imeli neposreden vpliv na pokojninsko blagajno. In to ne zanemarljivega. Po zelo okvirnih izračunih bi lahko prinesli za približno pol milijarde evrov dodatnega primanjkljaja.

Poleg tega obstaja nevarnost, da bi država morala vračati del evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, ki jih je prejela zaradi pokojninske reforme. Med tistimi, ki predlogom glasno nasprotujejo, je direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) Marijan Papež.