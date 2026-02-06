  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Normirani espeji: prispevki bi bili pol manjši, pokojnina pa enako visoka

    Do predloga Gibanja Svoboda za znižanje prispevkov samozaposlenih so kritični v Zpizu, na ministrstvih in sindikatih.
    Na ministrstvu za delo so izrazili zaskrbljenost, da bi bila predlagana sprememba dodatna spodbuda za zaposlovanje v prekarnih oblikah in se zavzemajo za to, da se status samostojnega podjetnika ustrezno celovito uredi. Foto Blaž Samec
    Na ministrstvu za delo so izrazili zaskrbljenost, da bi bila predlagana sprememba dodatna spodbuda za zaposlovanje v prekarnih oblikah in se zavzemajo za to, da se status samostojnega podjetnika ustrezno celovito uredi. Foto Blaž Samec
    Barbara Hočevar
    6. 2. 2026 | 05:00
    6. 2. 2026 | 06:18
    9:35
    Kot popravljanje napake premier Robert Golob označuje predlog svojega Gibanja Svoboda (GS), da bi samostojni podjetniki z manj kot 30.000 evrov letnih prihodkov plačevali za več kot tretjino nižje prispevke. To se mu zdi, kot se je izrazil v državnem zboru, bolj pošteno od sedanje ureditve. Najbrž pa se z njim ne bodo povsem strinjali vsi tisti, ki vplačujejo v pokojninsko blagajno tudi po še enkrat več, pa jih na koncu čaka enako visoka pokojnina. Resne zadržke do takega parcialnega posega v sistem izražajo skrbniki pokojninske blagajne in ministrstvo za delo.

