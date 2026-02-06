Normirani espeji: prispevki bi bili pol manjši, pokojnina pa enako visoka

Kot popravljanje napake premier Robert Golob označuje predlog svojega Gibanja Svoboda (GS), da bi samostojni podjetniki z manj kot 30.000 evrov letnih prihodkov plačevali za več kot tretjino nižje prispevke. To se mu zdi, kot se je izrazil v državnem zboru, bolj pošteno od sedanje ureditve. Najbrž pa se z njim ne bodo povsem strinjali vsi tisti, ki vplačujejo v pokojninsko blagajno tudi po še enkrat več, pa jih na koncu čaka enako visoka pokojnina. Resne zadržke do takega parcialnega posega v sistem izražajo skrbniki pokojninske blagajne in ministrstvo za delo.