Enej Kuščer: Evropejci več kot 30 let preživimo v bolezenskem stanju

Človeštvo od nekdaj išče eliksir mladosti in nesmrtnost. Legende pripovedujejo zgodbe o starcih, tudi resničnih zgodovinskih osebnostih, ki so dočakali sto, dvesto ali celo tristo let. Ljudje jih radi poslušamo in si ob tem tiho, a globoko želimo, da bi bili tudi mi med njimi, čeprav vemo, da so to le sanje. Ali pač?

Gost podkasta Supermoč, dr. Enej Kuščer verjame, da bi v optimalnih pogojih naravna smrt morala nastopiti šele pri starosti 100 let, a ker so življenjske okoliščine vse prej kot optimalne, je realnost povsem drugačna. »Povprečen Evropejec živi med 85 ali 87 let, a se začne v povprečju okoli 50. leta starosti soočati z boleznimi, povezanimi s staranjem. To pomeni, da več kot 30 let preživimo v stanju kroničnih in akutnih bolezni«.

Pri tem dr. Kuščer, ki ga pri raziskovanju najbolj zanimata trajnost in dobrobit človeka in okolja, poudari, da takšno neugodno stanje telesa ne vpliva le na slabo kakovost življenja posameznika, ampak tudi na produktivnost, agilnost in funkcionalnost na delovnem mestu, v družini in tudi širše okolje ter družbo.

Gost podkasta Supermoč Enej Kuščer. FOTO: Marko Feist

Sanje o dolgoživosti – so odraz večvrednosti ali odgovornosti?

Toda kaj pove o nas dejstvo, da tako hrepenimo po dolgem življenju? Morda to, da ga tako ljubimo? Da smo »nekaj posebnega, bolj zvišanega«, da smo nečimrni in da nas preganja kompleks večvrednosti? »Ne, ravno nasprotno«, pravi dr. Enej Kuščer, »če skrbimo za zdravje in zdravo staranje, smo odgovorni in nesebični, kajti s tem dokazujemo ljubezen do družbe in okolja. Z ohranjanjem zdravja dolgo v starost prinašamo v širši prostor veselje, radost, trajnostni odnos do planeta, in seveda odnašamo breme, ki ga dandanes občuti premnogo svojcev.«

Print 3D srca ni več znanstvena-fantastika

Naš sogovornik, dr. Eneje Kuščer je človek, ki ima smisel za prepoznavanje priložnosti, kjer lahko vrhunska tehnologija reši starodavne probleme. Je ustanovitelj NU, vodilnega podjetja, osredotočenega na dolgoživost, ki uporablja 360° sistemsko in integrirano zdravstveno analizo. Z uporabo globoke tehnologije, umetne inteligence in lastniške tehnologije Digital Twin NU zagotavlja neprecenljive vpoglede v osebno zdravje in posameznikom omogoča sprejemanje premišljenih odločitev za bolj zdravo in daljše življenje. Ne glede na to, ali gre za premikanje meja možnega v zdravstvu ali zagovarjanje trajnostnih rešitev za planet, je Enej Kuščer zavezan spodbujanju sprememb in inovacij za izboljšanje človeštva.

Recimo med drugim tudi o kloniranju srca ali drugih človeških organov, ki niti ni več znanstvena fantastika, ampak resničnost. »V laboratorijih imamo že uspešne poskuse, v katerih smo kožno celico pretvorili z znanstvenimi postopki v stanje zarodne celice, jih klonirali in s 3D-printerjem natiskali novo 3D-srce, ga stimulirali z elektrošokom in tako začne 3D-natiskano srce začne v laboratoriju utripati. To pomeni, da ne bo več treba čakati na tragedijo, v kateri otrok umre, da bi lahko omogočili transplantacijo srca, ampak lahko novo srce ustvarimo v laboratoriju.«

Petra Kovič in Enej Kuščer v Delovem studiu. FOTO: Marko Feist

Kleč dolgoživosti

Ali kaj je kleč dolgoživosti – dobra misel, pozitivna naravnanost ali slog življenja, prehranska dopolnila, čista voda, zrak, neoporečna prehrana? Kaj bi izbral naš gost podkasta Supermoč?

»To je zanimivo vprašanje«, je dejal dr. Enej Kuščer in dodal, da »vsekakor stavi na holističen pristop k ohranjanju zdravja, pri čemer je nujno, da v ničemer ne pretiravamo in se z ničimer ne obremenjujemo. »Tudi pretirano spremljanje ravni glukoze v krvi, načina spanja, količine vitaminov ali prehojenih korakov lahko hitro postane stres, ki bo vse dobre učinke našega prizadevanja porušil, zato je dobro živeti po principih zlate sredine in si prizadevati za radost, veselje in dobro počutje tako sebe kot drugih. Seveda dobra in ustrezna prehranska dopolnila lahko vsa ta prizadevanja odlično podprejo in pomagajo pri naši uresničitvi.«