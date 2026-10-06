Nevladniki na policiji kazensko prijavili izraelski CyberGlobes za vohunjenje

Razkritje izraelskega časopisa Haaretz o domnevnem spremljanju slovenskih aktivistov, ki opozarjajo na tveganja projekta JEK 2, dobiva nadaljevanje. Predstavniki Mladih za podnebno pravičnost, Umanotere, Amnesty International Slovenije, Pravno-informacijskega centra in Zveze ekoloških gibanj Slovenije so na policijo vložili kazensko prijavo proti izraelskemu zasebnemu obveščevalnemu podjetju CyberGlobes in neznanim storilcem. »Hočemo zagotoviti, da se projekt vodi demokratično, transparentno, strokovno in po najvišjih standardih upravljanja,« je poudaril Izidor Ostan Ožbolt v pogovoru z Rokom Tamšetom. FOTO: Neža Kralj Izidor Ostan Ožbolt iz Mladih za podnebno pravičnost pravi, da njihovo nasprotovanje JEK 2 ni načelno. »Hočemo zagotoviti, da se projekt vodi demokratično, transparentno, ...