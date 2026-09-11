Aleksander Mervar, direktor Elesa: Zeleni prehod je fama

Slovenski elektroenergetski sistem ostaja zanesljiv, a opozorila o vse večji uvozni odvisnosti postajajo vse glasnejša. Skoraj desetletje po tem, ko je Aleksander Mervar, direktor Elesa, opozarjal na nasprotujoče si interese okoljevarstvenikov, uporabnikov in elektroenergetike ter pozival k premišljenemu zelenemu prehodu, smo preverili, kje smo danes. »Spreminja struktura porabe električne energije, pri čemer je pomemben dejavnik tudi zmanjšanje porabe največjih industrijskih porabnikov,« pravi Mervar. FOTO: Blaž Samec Slovenija je po njegovih besedah še vedno med državami z najbolj zanesljivimi elektroenergetskimi sistemi. »Slovenski elektroenergetski sistem je zanesljiv, prenosni, ki je v lasti Elesa, velja za tri najbolj napredne v Evropi, in tudi v svetovnem merilu smo kar zelo, zelo ...