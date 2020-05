FOTO:Energetska prenova kar 15 brežiških javnih objektov

V 15 letih se bo vložek povrnil

OŠ Cerklje ob Krki bodo delno energetsko sanirali. Foto Občina Brežice

V prenovo OŠ Maksa Pleteršnika Pišece bodo vložili 649.000 evrov. Foto Občina Brežice

Letošnji največji projekt Projekt energetske prenove javnih stavb v Brežicah je letos največje Petrolovo javno-zasebno partnerstvo. V preteklih letih pa so bili njihovi večji tovrstni projekti energetske prenove stavb v mestni občini Ljubljana (48 + 11 objektov), mestni občini Novo mesto (25 objektov), mestni občini Kranj (22 objektov), mestni občini Koper (20 objektov) in občini Slovenska Bistrica (16 objektov).

Prenova stavbe stadiona Brežice bo stala 320.000 evrov. Foto Občina Brežice

– Do konca leta bodo v občini Brežice delno ali v celoti energetsko obnovili 15 javnih objektov, kar bo skupaj naložba, vredna okoli pet milijonov evrov. Na letni ravni bodo – po pričakovanjih – imeli za 308.267 evrov nižje stroške, izpuste toplogrednih plinov pa bodo zmanjšali za 485 ton CO2 na leto, kar je enako količini CO2, ki bi jo na leto vsrkalo 60 hektarjev gozda.V javno-zasebnem partnerstvu občine Brežice in podjetij Petrol in Plistor bodo energetsko prenovili deset objektov: OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, telovadnico pri OŠ Globoko, OŠ Pišece, OŠ Bizeljsko, Glasbeno šolo Brežice, telovadnico pri OŠ Artiče, Knjižnico Brežice, stavbo stadiona Brežice, Športno dvorano Dobova in Športno dvorano Brežice. Na teh objektih bodo izolirali fasade in strope neogrevanih podstrešij, zamenjali stavbno pohištvo, vgradili termostatske ventile, prenovili plinske kotlovnice ter kotlovnice na ekstra lahko kurilno olje, prenovili bodo ogrevalne vire z vgradnjo toplotnih črpalk, sanirali sisteme notranje razsvetljave in vgradnjo sistema za energetsko upravljanje.Pet objektov – osnovne šole Kapele, Brežice in Cerklje ob Krki ter Zdravstveni dom Brežice in Mladinski center Brežice – pa bodo le delno energetsko sanirali oziroma bodo prenovili predvsem tehnološke sisteme stavb: sisteme ogrevanja, prezračevanja, hladilnih sistemov in sistemov učinkovite razsvetljave. Na občini Brežice zagotavljajo, da bo v času obnovitvenih del v javnih zavodih, še posebej v šolah in v zdravstvenem domu, poskrbljeno za normalno delovanje ustanov.Skupna investicijska vrednost projekta energetskih prenov 15 javnih objektov znaša 4,9 milijona evrov, od tega večino oziroma 92 odstotkov predstavlja celovita energetska prenova stavb, njihova tehnološka prenova pa predstavlja osem odstotkov celotne investicije. Konzorcij partnerjev Petrol in Plistor investira skoraj 2,5 milijona evrov oziroma polovico vrednosti obnove, 1,8 milijona evrov oziroma skorajda 37 odstotkov pa je pričakovanih evropskih sredstev iz kohezije. Delež občine je nekaj manj kot 650.000 evrov oziroma 13 odstotkov naložbe.Zasebna partnerja bosta v 15-letnem pogodbenem obdobju zagotovila tudi upravljanje in vzdrževanje na novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov v javnih objektih. V 15 letih si bosta povrnila tudi vložek s prihranki zaradi nižjih stroškov porabe energije. »Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 1.200.286 kWh, kar je enako 308.267 evrom na leto,« pravijo v Petrolu.»Občina Brežice brez zasebnih partnerjev in evropskih sredstev poleg že načrtovanih investicij ne bi mogla uresničiti energetske sanacije teh 15 objektov prej kot v desetih letih,« pravi, župan občine Brežice, o javno-zasebnem partnerstvu, ki je eden največjih tovrstnih projektov na področju energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah. V Petrolu, kjer se promovirajo kot vodilni ponudnik na področju energetske učinkovitosti ter uvajanja obnovljivih in okolju prijaznih virov energije v javnem in komercialnem sektorju, še pravijo: »Petrol se je v svoji viziji do leta 2022 zavezal trajnostnemu razvoju, zato so projekti energetskih prenov, ki potekajo v partnerstvih z občinami, za družbo Petrol izjemnega pomena.«