FOTO:Energetski inšpektor glede eksplozije plina v Britofu pri Kranju odkril nepravilnosti

Dva meseca po eksploziji plina v Britofu pri Kranju kriminalistična preiskava še vedno poteka. Spomnimo, 3. decembra lani se je ob eksploziji poškodovalo šest oseb, tudi otrok, v petdesetmetrskem obroču okoli nesreče so evakuirali 76 oseb, prebivalci Britofa so v negotovosti živeli še več dni. Obsežna intervencija policije, gasilcev in Mestne občine Kranj je potekala deset dni, ob njenem koncu so znova odprli cesto in območje, ki sta bila dotlej zaprta. Gradnja plinovoda je bila sicer v pristojnosti družbe Domplan, ki ima z občino Kranj sklenjeno koncesijo za distribucijo zemeljskega plina.Energetski inšpektorje po opravljenem nadzoru v investitorju Domplanu in obeh izvajalcih, družbah Pirc gradnje in IMP, ugotovil nepravilnosti, je danes poročal Radio Slovenja . Ugotovil je, da plina v plinovodu, ki uradno še ni bil prevzet, ne bi smelo biti v omrežju.Ugotovil je, da je nadzornik dovolil zaplinjanje plinovoda pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Kljub temu da so plin uporabljali za preizkus tesnosti, ne za namen distribucije in odjema.Inšpektor po opravljenem nadzoru ukrepov ni izrekel, saj je bil s tehničnega vidika plinovod zgrajen po predpisih. V času gradnje sta bila plinovod in njegova tesnost ustrezno preizkušena, do poškodbe je prišlo pri naknadnem posegu.Eksplozija je bila splet okoliščin. Ključne bodo ugotovitve kriminalistične preiskave, znano pa je že, da je izvajalec med izkopom na vodovodnem omrežju plinovod poškodoval, pri čemer Domplana o tem ni obvestil.