Eni me imajo za svojega, pa ne vedo, da sem tudi od drugih

»Moja življenjska pot je za generacijo, ki je še doživela vojno, kar pričakovana: otroštvo in puberteta polna stresnih sprememb, leta uporništva, desetletja truda za poklicno kariero ter na koncu postopno izklapljanje in refleksija. Mlad sem si ustvaril družino, se po sili razmer nekajkrat selil, ves čas pa sooblikoval civilno družbo ali vsaj ohranjal stik z njo. Moja posebnost je morda to, da se nikoli nisem pustil zapreti v en sam balon in si prizadevati za en sam cilj, ampak me je zanimalo veliko stvari in sem se vzporedno vključeval v različna okolja.«Franci Pivec je nedvomno izjemen primer univerzalnosti, je filozof, ...