Eni tistih dni, ko veter tudi vidimo

V Sloveniji smo navajeni na burjo in karavanški fen, ne pa na oba skupaj, okrepljena in neobičajno dolgotrajna, kar se dogaja te dni. Močan veter podira drevesa, drogove električnega omrežja, odkriva strehe, za praznik v Planici pa bo popustil, napoveduje Blaž Šter z agencije za okolje.

Glavni vzrok za močne sunke vetra v precejšnjem delu Slovenije je razlika v zračnem tlaku. Na drugi strani Karavank je ciklon, ki se premika zelo počasi proti jugu, zato na Hrvaškem in v BiH močno sneži, pri nas pa imamo anticiklon. Karavanški fen pri tem trči ob relief, dvigniti pa se ne more, anticiklon ga požene v dolino na naši strani. Podobno močne sunke vetra so zato imeli tudi na Bovškem, v Posočju, pod Karavankami, Kamniško-Savinjskimi Alpami in pod Pohorjem, pravi meteorolog Blaž Šter.

Veter je podoben burji, a ne piha v običajni smeri burje proti morju, temveč severovzhodno. Zato so učinki na gozdove, infrastrukturo in drugo tako veliki.